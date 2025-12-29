Así Fue el Descarrilamiento del Tren Interoceánico: Semar Presenta Cronología del Accidente 

El secretario de Marina-Armada de México (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó hoy, 29 de diciembre de 2025, cómo ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó saldo de 13 personas fallecidas y decenas de lesionados.

A través de un enlace durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal indicó que ayer a las 09:28 horas se descarriló una de las locomotoras del ferrocarril, lo que ocasionó que cuatro vagones se salieran de las vías.

Pero además dio a conocer que la camioneta exploradora que recorre la ruta antes de la salida del tren, para confirmar que no haya fallas estructurales, “informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas”.

Así ocurrió el accidente

Al presentar la cronología de los hechos, el titular de Semar dijo que la mañana del domingo, sobre la Línea Z del tren istmeño, entre los poblados de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, se descarriló una de las locomotoras y con ello cuatro vagones se salieron de las vías.

Detalló que el primer vagón de deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad; el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones quedaron sin daños graves.

Agregó que de las 250 personas a bordo, 13 fallecieron, de las cuales 12 ya fueron localizadas y siguen las labores de rescate de la treceava.

Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca el 28 de diciembre 2025. Foto: Semar

Investigación y resguardo del “Pulser”

En un enlace desde Ciudad Ixtepec, Oaxaca, Morales Ángeles indicó que este mismo lunes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario harán la evaluación técnica de los hechos en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Enfatizó que todo se encuentra bajo cadena de custodia, incluido el registrador electrónico de eventos del tren, conocido como Pulser.

De acuerdo con el secretario de Marina, dicho dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, pues registra de forma continua datos sobre la operación del tren, como velocidad, posición del asegurador, presiones del freno, dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora.

“Buenas condiciones operativas para circular el tren”

De igual manera, informó que antes de que un ferrocarril opere se hace una exploración a través de vehículo Hi Rail o “camioneta exploradora”, con la finalidad de garantizar la seguridad del tren antes de que salga, especialmente en proyectos como el corredor interoceánico, donde se mueve tanto personas como carga.

Aclaró que esa camioneta recorre la ruta planificada aproximadamente una hora y media antes de la salida para confirmar que no haya fallas estructurales, deformaciones ni obstáculos en los rieles.

En esta ocasión la camioneta exploradora informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren. Este procedimiento es clave porque permite detectar a tiempo cualquier obstáculo o problema que pudiera ser causado por condiciones meteorológicas.

“Una vez que la camioneta concluye su recorrido reporta, y en este caso repito, reportó sin novedad. Este paso previo, aunque a veces pasa por desapercibido por los usuarios, es parte de los protocolos internacionales de seguridad y ayuda a minimizar accidentes”, añadió el titular de Semar, quien externó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

