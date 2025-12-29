Es Mexicano: Así Es el Primer Pingüino Barbijo Nacido en Cautiverio en Latinoamérica

Un pingüino barbijo nació bajo cuidado humano en México, convirtiéndose en la primera especie de este tipo en venir al mundo en cautiverio en Latinoamérica; así es el espécimen.

El hecho histórico ocurrió en un acuario ubicado en León, Guanajuato. Según las autoridades del centro de conservación, el pingüino barbijo es una especie originaria de la Antártida, y cuenta con muy pocos registros de reproducción fuera de su hábitat natural.

El nacimiento de este ejemplar representa un hito para la divulgación científica, la educación ambiental y el bienestar animal en México, dijo Sealand León

Asimismo, indicaron que el nacimiento del pingüino es un trabajo en conjunto con expertos, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible.

Lo anterior, porque se tuvo que cumplir con un estricto protocolo internacional de manejo, nutrición y seguimiento veterinario.

¿Cómo son los pingüinos barbijos?

El pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus) es una especie originaria del Atlántico Sur en Islas Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y la Península Antártica. Lo puedes reconocer fácilmente por la distintiva línea negra que cruza su rostro, ya que es similar a una barbilla; de ahí viene su nombre.

Debido a que esta especie habita en uno de los ecosistemas más extremos del planeta y es altamente sensible a cambios ambientales, su reproducción fuera de su hábitat natural es poco común y técnicamente compleja.

Queremos compartirlo con las familias como un mensaje de esperanza, cuidado y responsabilidad ambiental

El bebé pingüino barbijo podrá ser admirado por los asistentes al acuario, por lo que se prevé que durante esta temporada navideña aumente el número de visitantes, quienes buscarán darle mucho amor mexicano.

