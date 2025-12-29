VIDEO: Captan a Mapaches en Quirófano del ISSSTE en Acapulco, Guerrero; Así Se 'Infiltraron'

Un grupo de mapaches fue sorprendido al interior de los quirófanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco, Guerrero. Pero, ¿cómo llegaron ahí y qué dicen las autoridades?

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que los mamíferos se pasean entre el equipo especializado para atender a los pacientes que entran a las cirugías en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE).

Noticia relacionada: ¿Se Puede Tener un Mapache de Mascota? ¿Es Legal Adoptar y Domesticarlo en México?

El video muestra al menos tres animales silvestres curiosos en las instalaciones, mientras desde el exterior son captados por personal que se encuentra en turno. Sin importar que fueran descubiertos, los mapaches continúan con su exploración en las instalaciones de salud pública.

¿Qué pasó con los mapaches que entraron a quirófanos del ISSSTE?

Luego de darse a conocer el video que captó a los mapaches en los quirófanos del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, las autoridades indicaron que los hechos ocurrieron el sábado 27 de diciembre, cuando el área de mantenimiento hizo el reporte correspondiente.

Por lo tanto, los tres ejemplares fueron capturados por personal especializado, sin que se registraran afectaciones a pacientes, personal de salud, ni a las instalaciones o equipos médicos de la unidad.

De manera inmediata se realizó una inspección inicial y se solicitó la intervención de una empresa privada especializada para atender la situación conforme a los protocolos correspondientes

Video: Mapache Se Mete a Licorería y Toma varias Botellas Hasta Emborracharse

¿Por qué había mapaches en el quirófano?

Las autoridades indicaron que en esta zona es habitual la presencia de fauna silvestre. Asimismo, señalaron que en un predio contiguo se instaló una feria con atracciones mecánicas, lo que pudo haber propiciado el desplazamiento de los ejemplares hacia las instalaciones hospitalarias.

Una vez asegurados los animales, se procedió al cierre temporal del área para realizar una limpieza profunda y desinfección.

Así como la restitución del plafón que presentó daño derivado de la presencia de los ejemplares, con el objetivo de prevenir futuros accesos de fauna silvestre

Adicionalmente, indicaron que se reforzaron las medidas preventivas mediante la revisión de puntos susceptibles de ingreso, incluyendo:

Pasillos

Puertas de servicio

Azoteas

Terrazas

También se verificó el adecuado manejo de residuos y el correcto sellado en plafones y patios colindantes. En tanto, el HRAE de Acapulco del ISSSTE reafirmó su compromiso con la seguridad, la higiene, el control sanitario y la adecuada operación de sus instalaciones.

Historias recomendadas:

EPP