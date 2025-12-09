¿Se Puede Tener un Mapache de Mascota? ¿Es Legal Adoptar y Domesticarlo en México?

La fascinación por los mapaches está en aumento en México y en el mundo, pues estos animales demuestran una increíble capacidad para vivir cerca de los humanos.

Ante ello, mucha gente pregunta si es posible integrar a uno de estos mamíferos a su familia, pues no hay que negar que los mapaches son muy bonitos y llamativos.

Si quieres saber si se puede tener un mapache de mascota en México aquí en N+ te contamos los detalles.

¿Por qué se han hecho populares los mapaches como mascotas?

La popularidad del mapache no nace sólo de la adopción humana, pues la ciencia explica que estos animales se encuentran en un proceso de adaptación al entorno que la gente crea. En países como Estados Unidos, los expertos observan que los mapaches están cerca de volverse un miembro de la familia.

Este fenómeno se llama síndrome de domesticación y provoca cambios fenotípicos, es decir, la especie se modifica físicamente. La domesticación, en estos casos, no es un proceso de selección artificial, sino una adaptación. Una subpoblación de mapaches se acostumbra a un nuevo nicho ecológico cerca de la gente. Este entorno ofrece seguridad, pues no hay depredadores cerca, y garantiza el acceso fácil a restos de comida.

El biólogo Raúl Baladés explicó que los perros vivieron un proceso similar hace miles de años: se adaptaron de manera progresiva y obtuvieron beneficios de la vida junto a los humanos. La especie Procyon lotor (mapache común) sigue ahora un camino parecido.

Un estudio realizado en Estados Unidos encontró evidencia de estos cambios. Los mapaches que viven en la ciudad tienen una reducción de la longitud del hocico de un 3.56% respecto a aquellos que viven en ambientes silvestres y rurales. El clima también influye, pero la adaptación urbana es un factor fundamental. Debido a estos cambios, los expertos consideran que los mapaches urbanos son ahora más cercanos a la familia de los cánidos, que incluye a los lobos, zorros y perros. Esta adaptación biológica sugiere que el mapache puede ser más flexible ante la domesticación futura.

¿Se puede tener un mapache de mascota en México?

A pesar de su sorprendente adaptación, el mapache se considera fauna silvestre. En México, para tener animales exóticos como mascota, necesitas una autorización oficial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El trámite que debes realizar es el SEMARNAT-08-056. Este permiso autoriza la posesión de ejemplares de fauna silvestre exótica que, por su conducta natural o población microbiológica, pueden convivir con el hombre en un ambiente doméstico. Es indispensable que el animal no represente riesgos físicos, sanitarios o de seguridad para usted o para otras personas.

Para pedir el permiso debes presentar el formato llenado de forma presencial. Puedes realizar el trámite en el Espacio de Contacto Ciudadano de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) en Ciudad de México, o ingresarlo a través de las Delegaciones Federales de SEMARNAT en los estados.

Este proceso no tiene costo y puedes solicitarlo durante todo el año. La autoridad tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir una resolución, la cual, si es positiva, tiene una vigencia indefinida.

Es fundamental conocer la principal restricción que impone la ley: si obtienes la autorización, el manejo de ejemplares exóticos solo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento (lo cual no es recomendable pues los animales necesitan mucho espacio). La ley prohíbe de forma estricta la liberación de estos animales al medio natural. El objetivo de esta restricción es prevenir efectos negativos sobre los procesos biológicos y ecológicos, y evitar que el mapache desplace a poblaciones de especies nativas.

En conclusión, aunque la biología indica que el mapache se adapta a vivir cerca de nosotros, la ley mexicana exige que tengamos un permiso especial para poder tenerlo como mascota.

