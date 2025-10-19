Policías Incautan Mono, Caimán y Serpiente en Pleno Centro Histórico de CDMX

Un mono capuchino, un caimán de anteojos y una serpiente burmés fueron resguardados en pleno en el Zócalo del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, de Ciudad de México.

Esto luego de que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detectaron que dos hombres transportaban a los animales en recipientes inadecuados de plástico.

Mediante un comunicado las autoridades informaron que la localización de los animales fue gracias a una denuncia ciudadana que se generó a través de redes sociales, por lo que los efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) realizaron recorridos en las calles aledañas a la Plaza de la República, y cerca de la intercesión de las calles Madero y Monte de Piedad, de la colonia Centro, encontraron a las dos personas que portaban cajas de plástico.

Mono, serpiente y caimán transportados en calles del Centro Histórico

A decir del reporte de las autoridades, los policías se acercaron a los hombres que se identificaron como provenientes de Tamaulipas, a quienes revisaron y les encontraron al mono capuchino, el caimán de anteojos y la serpiente burmés en contenedores.

Aunque los animales estaban en cajas separadas, el caimán de anteojos incluso presentaba un amarre en el hocico y además estaba impedido de moverse.

En otra caja estaba la serpiente burmés, mientras que en una transportadora de plástico con enrejado se encontraba el mono capuchino, quien tenía un collar y correa de metal que le impedía el movimiento.

Debido a cometer un delito ambiental, los hombres de 38 y 41 años de edad fueron detenidos y presentados, junto con los animales, ante el agente de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU).

En tanto, los tres ejemplares de fauna silvestre fueron entregados a la Brigada de Vigilancia Animal que los llevó a sus instalaciones localizadas en la alcaldía Xochimilco, donde fueron valorados por los médicos veterinarios zootecnistas, los mantendrán en observación y le darán seguimiento para su entrega a las autoridades competentes.

