¿De Qué Murió el Diseñador de Moda, Edgar Molina?

El medio de la moda y en especial la comunidad de Moroleón, en Guanajuato, están de luto tras confirmarse el muerte del diseñador Edgar Molina.

Molina era un destacado diseñador de moda quien brilló por su talento en alta costura y por vestir a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, durante la ceremonia del Grito de Independencia de este 2025.

Pero no solo vistió a la gobernadora, también fue cercano a la presidenta municipal de Moroleón, Alma Barragán, quien incluso compartió un video en donde prometió que se hará justicia por el asesinato de Edgar Molina.

“Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca: El cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina. Ya hoy estamos de la mano del Gobierno del estado y la fiscalía que seguirán y no descansarán hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer este cobarde asesinato. Seguiremos informando”, dijo Barragán en el mensaje compartido en sus redes sociales.

¿De qué murió Edgar Molina, diseñador de modas, quien vistió a la gobernadora de Guanajuato?

A decir de los reportes de las autoridades el crimen en contra del diseñador Edgar Molina, ocurrió la noche del sábado 11 de octubre en calles de la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroleón en Guanajuato.

Al Sistema de Emergencias 911 se reportó una balacera entre las calles Tlaxcala y Veracruz de Moroleón.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, Edgar Molina fue encontrado muerto a consecuencia de disparos de arma de fuego.

Según los reportes, el crimen ocurrió mientras Molina estaba a bordo de una Toyota color gris.

Además, los servicios de emergencia localizaron a una mujer herida por proyectiles de arma de fuego quien fue trasladada a un hospital en estado grave. El nombre de la mujer herida no se ha dado a conocer.

