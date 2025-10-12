Asesinan a Balazos a Diseñador Edgar Molina, le Confeccionó Vestido a Gobernadora de Guanajuato

El diseñador Edgar Molina fue asesinado a balazos por hombres armados en la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroleón en Guanajuato.

A decir del reporte de las autoridades, el crimen ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche del sábado 11 de octubre, cuando se reportó una balacera entre las calles Tlaxcala y Veracruz de Moroleón, al Sistema de Emergencias 911.

Cuando las autoridades arribaron al lugar, Edgar Molina fue encontrado muerto en el interior de una camioneta Toyota color gris, mientras que en el sitio, los servicios de emergencia localizaron a una mujer herida por proyectiles de arma de fuego.

Video: Edgar Molina diseñó el vestido de la gobernadora para el 16 de septiembre

La mujer herida, de quien no se ha revelado la identidad, fue trasladada por paramédicos al servicio de urgencias de un hospital en código rojo.

¿Quién era el diseñador Edgar Molina?

Edgar Molina era un conocido diseñador de modas e incluso estuvo detrás de la confección del vestido que Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, lució la noche del pasado 15 de septiembre en la ceremonia del Grito de Independencia, en Dolores Hidalgo.

Ante ello, la gobernadora expresó en redes sociales sus condolencias para la familia y comunidad creativa, y aseguró que habrá justicia.

“Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos”.

A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy… pic.twitter.com/q0jG53dKji — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 12, 2025

Por su parte, Ángel Rams, pareja de Molina, escribió también en redes:

"Llenabas todo mi mundo con tu alegría (...). Aunque sé que ahora estás con tu mamá no puedo quitar de mi mente el deseo de que regreses. (...) Para la persona más entrañable de mi vida, TE AMO".

Por el momento se desconocen las causas del asesinato del diseñador Edgar Molina.

