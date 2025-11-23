Dan Último Adiós a Baco, el Perrito Héroe que Ayudó en Rescates tras el Sismo del 2017
Esto es lo que se sabe de Baco, el perrito rescatista que es considerado todo un héroe por su incansable labor.
Protección Civil de la UNAM dio el último adiós a Baco, un pastor belga malinois que era binomio de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Personas de la máxima casa de estudios del país.
A decir de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Baco brindó servicio durante 14 años, pues participó en rescates tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y diversas emergencias en el país.
En un pase de lista simbólico se recordó al perrito que en vida demostró lealtad y servicio a la nación al ser un auténtico héroe durante tragedias que marcaron a México.
¿Quién era Baco, el perro rescatista?
En 2017, sus ladridos fueron de esperanza, pues junto a otros perros rescatistas trabajó día y noche en medio del desastre por el sismo del 19 de septiembre de ese año, los caninos como Baco, son considerados héroes pues se jugaron la vida para salvar a las personas atrapadas entre los escombros.
Baco integraba la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Personas, grupo que pertenece a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM.
Baco junto a otros canes, ayudó a rescatar personas en México en los sismos de 2017, las explosiones de la Torre de Pemex en 2013, el hospital de Cuajimalpa en 2014 y el deslave del cerro del Chiquihuite en 2021.
Según registros de la UNAM, Baco también apoyó en la emergencia por el tsunami de 2011 en Japón.
