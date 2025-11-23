Dan Último Adiós a Baco, el Perrito Héroe que Ayudó en Rescates tras el Sismo del 2017

Protección Civil de la UNAM dio el último adiós a Baco, un pastor belga malinois que era binomio de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Personas de la máxima casa de estudios del país.

A decir de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Baco brindó servicio durante 14 años, pues participó en rescates tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 y diversas emergencias en el país.

En un pase de lista simbólico se recordó al perrito que en vida demostró lealtad y servicio a la nación al ser un auténtico héroe durante tragedias que marcaron a México.

Video: Despiden a Baco, Binomio de Rescate de la UNAM que Sirvió 14 Años en Emergencias

Noticia relacionada: Camada FIFA: Semar Presenta a Perros que Formarán Parte de la Seguridad del Mundial 2026

¿Quién era Baco, el perro rescatista?

En 2017, sus ladridos fueron de esperanza, pues junto a otros perros rescatistas trabajó día y noche en medio del desastre por el sismo del 19 de septiembre de ese año, los caninos como Baco, son considerados héroes pues se jugaron la vida para salvar a las personas atrapadas entre los escombros.

Baco integraba la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Personas, grupo que pertenece a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM.

Baco junto a otros canes, ayudó a rescatar personas en México en los sismos de 2017, las explosiones de la Torre de Pemex en 2013, el hospital de Cuajimalpa en 2014 y el deslave del cerro del Chiquihuite en 2021.

Noticia relacionada: Policías Incautan Mono, Caimán y Serpiente en Pleno Centro Histórico de CDMX

Según registros de la UNAM, Baco también apoyó en la emergencia por el tsunami de 2011 en Japón.

Historias relacionadas:

CH