¿Cómo Se Paga el 31 de Diciembre y 1 de Enero? Esto Debes Recibir Si Trabajas en Año Nuevo 2026

El Año Nuevo 2026 está muy cerca de llegar y con él los mexicanos podrán disfrutar de otro día festivo oficial, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, acá en N+ te explicamos cómo se paga el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, en caso de tener que trabajar.

Uno de los temas favoritos de los trabajadores mexicanos es el de los días de descanso obligatorio, y para que te vayas preparando para disfrutarlos, en una nota previa te traemos la lista con todos los feriados del 2026, comenzando por los festivos de enero, además de lo que se celebra en el primer mes.

¿El 31 de diciembre y 1 de enero se trabaja?

El último día del año, el miércoles 31 de diciembre de 2025, no está contemplado como un feriado oficial, por lo que las personas deben presentarse a trabajar de forma habitual, de acuerdo con lo que les indiquen sus jefes directos o patrones.

Es importante señalar que algunas empresas suelen dar el día libre, con goce de sueldo, a sus empleados como parte de las celebraciones por Año Nuevo, sin embargo esto depende de cada compañía y patrón.

Por otra parte, el 1 de enero de 2026 sí se encuentra entre los días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 74 de la LFT, por lo que los trabajadores mexicanos tienen derecho a disfrutar de esta fecha sin tener que laborar.

Sin embargo en algunos casos, los empleados deben trabajar en este festivo, siempre y cuando su empresa o patrón les avise y les otorgue una compensación económica, de acuerdo con el artículo 75 de la LFT.

¿Cómo se paga el descanso trabajado y el día festivo?

Debido a lo anterior, algunos mexicanos tienen la duda sobre cómo se paga el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, y en caso de tener que trabajar en el último día del año, los empleados solo recibirán su sueldo diario, pues las empresas y patrones no están obligados a otorgar una compensación extra por esta fecha.

Caso contrario si te toca trabajar el jueves 1 de enero de 2026, pues este día sí es feriado oficial, por lo cual debes recibir un pago triple como resultado de tu salario diario más el doble del mismo, según lo que establece el artículo 75 de la LFT.

Es decir que si un trabajador gana 1,000 pesos diarios, cobrará 2,000 pesos extra por trabajar en este día de descanso obligatorio, es decir en total su empleador tendrá que pagarle 3,000 pesos solo por laborar en esta fecha.

