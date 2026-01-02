Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 2 de Enero de 2026
Este viernes, hay actividad sísmica en diferentes puntos del país; esta es la magnitud y epicentro de los sismos que se han registrado hoy
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que este viernes se han registrado sismos desde la madrugada; en N+ te indicamos cuál es el epicentro y magnitud de los temblores de hoy, 2 de enero de 2025.
De acuerdo con el reporte del SSN los sismos que ha ocurrido no han ameritado la activación de la Alerta Sísmica debido a que su magnitud no es de alta intensidad, por lo que no son perceptibles. Sin embargo, Protección Civil recomendó una serie de medidas en caso de que ocurra un movimiento telúrico:
- Mantener la calma.
- Hacer una mochila de vida.
- Informarse por medio de canales oficiales.
¿En dónde se registraron sismos hoy?
- A las 3:45:40 horas a 42 km al norte de Matías Romero, Oaxaca. Magnitud de 4.
- Magnitud 4.1 a las 4:38:58 horas, epicentro 93 km al sureste de San Felipe, Baja California.
- Magnitud 4.1 a 92 km al suroeste de Puerto Peñasco, a las 5:48:21 horas.
