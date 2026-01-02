Fuerte Sismo Sacude México Hoy 2 de Enero 2026: ¿De Cuánto y Dónde Fue Epicentro?

La mañana de hoy, 2 de enero de 2026, un fuerte sismo sacudió México; de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud fue de 6.5 con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Según el reporte del organismo, el temblor ocurrió a las 07:58 horas.

El sismo se percibió de manera intensa también en el centro del país, incluida la Ciudad de México (CDMX), donde previamente sonó la alerta sísmica.

En entrevista con Despierta de N+, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que inmediatamente salieron los helicópteros del grupo Cóndores para hacer una revisión exhaustiva.

Indicó que hasta el momento no hay algún evento importante por reportar, pero enfatizó que sigue la evaluación en cada una de las 16 alcaldías.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/NsZ1ffheAn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Activan protocolos en Guerrero

También a través de redes sociales, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que desde el primer momento establecieron contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del estado, para conocer cualquier afectación y brindar atención inmediata.

“La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero activó de inmediato los protocolos y recorridos de verificación. Se han registrado algunas réplicas, por lo que es importante mantenerse atentas y atentos”, dijo.

La mandataria dijo que se comunicó con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se mantiene atenta a la situación y con quien se estableció coordinación permanente para la atención de cualquier eventualidad.

“También estuve en comunicación con el secretario de Turismo, Simón Quiñones, para dar seguimiento puntual y mantener la coordinación con el sector turístico. Seguimos revisando y recabando información oficial”, indicó.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

