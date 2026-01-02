Rescatan a Personas Atrapadas en Elevador de Polanco en CDMX Tras Sismo de Hoy

La mañana de hoy viernes 2 de enero de 2026, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México rescataron a tres personas que quedaron atrapadas al interior de un elevador en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, tras el sismo de magnitud 6.5 registrado con epicentro en el estado de Guerrero.

A través de sus redes sociales, los bomberos capitalinos informaron que atendieron oportunamente el reporte y lograron liberar a las personas atrapadas, quienes no presentaron lesiones.

“Atendimos un reporte de personas atrapadas en un elevador en la colonia Polanco, en Miguel Hidalgo. Procedimos a liberar a tres personas, quienes resultaron sin lesiones”, señalaron en su mensaje.

Por su parte, el Jefe Vulcano del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, detalló que hasta las 8:55 horas, como parte del protocolo de revisión posterior al sismo en la capital del país, no se registraron incidentes mayores que requirieran atención en las estaciones de bomberos. No obstante, precisó que se atendieron diversos reportes canalizados a través del número de emergencias 911.

Entre los servicios atendidos se encuentran una fuga de gas natural, un incendio en una subestación eléctrica y la caída de un árbol seco, situaciones que ya fueron controladas sin que representaran riesgo para la población. “Todos estos servicios ya fueron atendidos y no hay riesgo. Continuamos informando”, agregó.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 6.5, con epicentro localizado a cuatro kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, y ocurrió a las 7:58:15 horas.

Tras la activación de la Alerta Sísmica, en Guerrero cientos de personas salieron a las calles como medida preventiva. En Acapulco, habitantes y turistas evacuaron hoteles y edificios. Autoridades de Protección Civil y la Cruz Roja mantienen recorridos en puntos estratégicos y se encuentran en coordinación permanente para atender cualquier eventualidad derivada del sismo.

