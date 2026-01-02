La mañana de hoy, 2 de enero de 2025, se registró un fuerte sismo en el estado de Guerrero, en N+ te detallamos cómo se sintió en la zona.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 6.5, su epicentro fue a 4 km al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58:15 horas.

Según reportes de N+, en el estado de Guerrero cientos de personas salieron a las calles mientras sonaba la Alerta Sísmica. De igual manera, se llevan a cabo recorridos en puntos estratégicos con ambulancias de la Cruz Roja; se mantienen en coordinación con las autoridades locales en caso de algún reporte que deba atenderse.

Video: Reportan Sismo Preliminar Magnitud 6.5 a 15 km al Sur-Oeste de San Marcos, Guerrero

En Acapulco, Guerrero, habitantes y turistas desalojaron hoteles y edificios luego del sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes.



Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc6wBv pic.twitter.com/89YzJ3GiPx — NMás (@nmas) January 2, 2026

En breve más información.

FBPT