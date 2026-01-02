Video del Momento de Cómo se Sintió el Fuerte Sismo en Guerrero Hoy 2 de Enero de 2026
El fuerte sismo de hoy, con epicentro en Guerrero, fue perceptible en varias zonas de México
La mañana de hoy, 2 de enero de 2025, se registró un fuerte sismo en el estado de Guerrero, en N+ te detallamos cómo se sintió en la zona.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 6.5, su epicentro fue a 4 km al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58:15 horas.
Según reportes de N+, en el estado de Guerrero cientos de personas salieron a las calles mientras sonaba la Alerta Sísmica. De igual manera, se llevan a cabo recorridos en puntos estratégicos con ambulancias de la Cruz Roja; se mantienen en coordinación con las autoridades locales en caso de algún reporte que deba atenderse.
En Acapulco, Guerrero, habitantes y turistas desalojaron hoteles y edificios luego del sismo de magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes.— NMás (@nmas) January 2, 2026
Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc6wBv pic.twitter.com/89YzJ3GiPx
