Así Evacuaron Palacio Nacional durante Mañanera de Sheinbaum por Fuerte Sismo Hoy en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió evacuar Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa mañanera, luego de que sonó la alerta sísmica hoy 2 de enero de 2025 por un fuerte temblor que se sintió en la Ciudad de México (CDMX).

Este viernes, Sheinbaum Pardo reactivó sus conferencias de prensa matutinas, luego del receso por Año Nuevo 2026, con lo cual durante su primera reaparición pública del año se registró un fuerte sismo.

Video: Claudia Sheinbaum Regresa a la Mañanera tras Sismo de Hoy 2 de Enero

Epicentro del sismo hoy

Poco antes de las 8:00 horas de este viernes, la alerta sísmica sonó tanto en los altavoces como en los teléfonos celulares de la CDMX, aunque en algunos equipos no apareció el mensaje para informar sobre el temblor.

En la CDMX, autoridades activaron un protocolo para evitar daños e incidentes por el fuerte sismo de hoy, que de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) se registró en Guerrero.

El fuerte sismo de este viernes fue magnitud 6.5, y se localizó a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 07:58:15 horas.

Más tarde, se registró otro temblor magnitud 4.2, y se localizó a 14 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a las 08:17:32 horas.

Video de la evacuación de Palacio Nacional

La mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que suspender su conferencia de prensa para evacuar el Salón Tesorería, pues la alerta sísmica informaba sobre un temblor en la CDMX.

Un video muestra el momento en que la presidenta de México pide a los reporteros y a su equipo salir del salón donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa mañanera de este viernes, cuando comenzó a sonar la alerta sísmica que llegó también a los celulares.

🇲🇽 | El fuerte sismo de magnitud 6,5 registrado a 15 km al sureste de San Marcos, Guerrero, interrumpió la conferencia de la mañana de este viernes 2 de enero de la presidente Claudia Sheinbaum.

pic.twitter.com/GiUFmy6MJJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 2, 2026

Sheinbaum Pardo salió al área asignada en Palacio Nacional ante sismos, desde donde recibió el reporte por posibles daños luego del fuerte temblor que tuvo epicentro en Guerrero.

Una vez que se confirmó que no hubo riesgo ni daños, Sheinbaum Pardo regresó al Salón Tesorería en Palacio Nacional, para reactivar su conferencia mañanera de hoy 2 de enero de 2025.

Luego de que se confirmó la magnitud del sismo de hoy, se compartieron videos del momento del temblor y cómo lo vivieron en distintas zonas México.

Historias recomendadas: