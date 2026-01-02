¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica en mi Celular en Temblor de Hoy 2 de Enero 2026? Razones

Un fuerte temblor se registró este viernes 2 de enero 2026 activando las alarmas de los teléfonos y los altavoces en diferentes ciudades, desde Guerrero hasta la Ciudad de México, sin embargo en algunos celulares no sonó la alerta sísmica y acá te explicamos por qué no llegó el mensaje a tu dispositivo móvil.

A las 7:58 horas de este viernes, se registró un sismo de magnitud 6.5 al suroeste de San Marcos, Guerrero, el cual se percibió de manera intensa en diferentes partes del centro del país, incluida la CDMX.

Debido a esto se activaron los altavoces y la alerta sísmica en los celulares de los mexicanos, sin embargo algunas personas reportaron que su dispositivo móvil no les avisó del temblor que estaba a punto de suceder.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el celular?

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, informó previamente algunas de las razones por las que el mensaje de la alerta sísmica puede no activarse en los celulares de cada persona antes o durante un sismo:

Celular sin red . El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara.

. El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, por lo que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara. Celular apagado . La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue.

. La alerta sísmica suena en los teléfonos aunque esté en silencio, bloqueado o durante una llamada, sin embargo si el dispositivo está apagado no hay forma de que te llegue. No se activaron las alertas de emergencia en el celular . La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas.

. La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas las alertas inalámbricas. Celular fuera de la zona de riesgo . Las alertas sísmicas en el celular están configuradas para advertir solo a las personas que se encuentran en la zona de riesgo, en este caso del posible temblor.

. Las alertas sísmicas en el celular están configuradas para advertir solo a las personas que se encuentran en la zona de riesgo, en este caso del posible temblor. Celular no actualizado. Algunos teléfonos configurados antes de marzo 2023 no reciben la alerta sísmica de forma automática, sin embargo se trata de un porcentaje muy reducido de dispositivos.

Después del sismo de este viernes 2 de enero, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la alerta sísmica se activó de forma exitosa en los celulares a las 7:58 horas, sin embargo están revisando con las empresas telefonía para identificar antenas que no la hayan emitido.

¿Qué hacer para activar la alerta sísmica en el celular?

Para poder recibir el mensaje de emergencia en tu celular en caso de sismo en México, debes verificar que las alertas inalámbricas o gubernamentales estén activadas, estos son los pasos que debes seguir en el sistema operativo Android:

Ajustes Notificaciones Ajustes avanzados Alertas de emergencia inalámbricas Activar

En iOS, se activan así:

Configuración Notificaciones Activar alertas gubernamentales

En caso de que la alerta sísmica no haya llegado a tu teléfono celular y tengas duda sobre cómo activarlas, puedes llamar al número 079, en el cual te brindarán orientación personal sobre tu caso.

