Doble Hoy No Circula Mañana 2 de Enero por Contingencia Ambiental: Así Aplica en CDMX y Edomex

Se activó el Doble Hoy No Circula para mañana 2 de enero de 2026 por contingencia ambiental debido a los altos niveles de contaminación en el Valle de México y acá te decimos cómo aplica la restricción vehicular este viernes en CDMX y Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Contingencia Ambiental regional este jueves por partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, ubicada en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, que provocan una calidad del aire extremadamente mala.

Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México informó que se accionó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula el 2 de enero de 2026?

Hasta el momento, el programa Doble Hoy No Circula para mañana 2 de enero 2026 solo aplica para Edomex, por tanto los siguientes vehículos deberán abstenerse de transitar en el territorio mexiquense en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Todos los vehículos con holograma de verificación "2" .

. Los vehículos con holograma "1" , cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 5, 6, 8 y 0 .

, cuyo último dígito de . Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00" , engomado amarillo , terminación de placas 5 y 6 .

, engomado , terminación de . El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par.

a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea par. Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo.

con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo. Las unidades que no porten hologramas de verificación , como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

, como los vehículos antiguos, demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, las aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

¿Qué autos sí pueden circular el 2 de enero de 2026 en Edomex?

Vehículos eléctricos e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Los autos particulares con holograma de verificación "1" , cuyo último dígito numérico 1, 3, 7 y 9

, cuyo último dígito numérico Los vehículos con holograma "0" y "00" , con cualquier engomado excepto amarillo y terminación de placas 5 y 6.

, con cualquier engomado excepto amarillo y terminación de placas 5 y 6. Los taxis podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales.

Vehículos de transporte escolar y de personal , que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente.

permanente que cuenten con la constancia tipo “D” Discapacidad Permanente. Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.). Transporte de carga que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México.

que se encuentre inscrito en el Esquema de Autorregulación Ambiental de Vehículos de Carga a Diésel en el Estado de México. ⁠Transporte de materiales pétreos que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas.

que demuestren que prestan servicio a rellenos sanitarios o que porten la autorización correspondiente y deberán cubrir los materiales transportados con lona para evitar dispersión de partículas. ⁠Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

(vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes. Los vehículos que formen parte del Programa Héroes Paisano y Programa Migrante Mexiquense y porten la autorización correspondiente.

y porten la autorización correspondiente. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

¿Hay Doble No Circula Mañana en CDMX?

Hasta el momento, la CAMe no ha activado ninguna medida de restricción vehicular en CDMX pese a la mala calidad del aire, sin embargo se recomienda a los automovilistas mantenerse informados ante la posible aplicación del Doble Hoy No Circula para mañana 2 de enero.

La próxima actualización de CAMe se emitirá a las 3 de la tarde de este jueves, por lo que será a esta hora cuando los capitalinos podrán conocer cómo será la restricción para este viernes en caso de que no mejoren los altos niveles de contaminación.

