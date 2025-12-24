Hoy No Circula Edomex: A partir del 1 de Enero 2026 Habrá Multas en Estos Municipios

A partir de este 1 de enero, el Gobierno del Estado de México implementará de forma total el programa Hoy No Circula en 22 municipios pertenecientes a las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco, como parte de las acciones para reducir la contaminación atmosférica y proteger la salud de la población.

Esta política ambiental establece limitaciones a la circulación de automóviles que cuenten con holograma de verificación tipo Uno (1) y Dos (2). Las restricciones se aplicarán de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, y se definirán de acuerdo con el último dígito de la placa y el color del engomado correspondiente a cada unidad y habrá multas para quienes incumplan con el programa.

En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, el programa abarcará los municipios de Toluca, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Xonacatlán, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec y Lerma. Por su parte, en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco se incluirán Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Santiago Tianguistenco y Xalatlaco.

Con base en lo establecido en el Código para la Biodiversidad del Estado de México y el Reglamento de Tránsito estatal, los automovilistas deberán cumplir con la verificación vehicular vigente, acatar los días de restricción establecidos y evitar la circulación de unidades que generen emisiones contaminantes visibles.

Para conocer con precisión qué días se permite la circulación, las autoridades recomiendan consultar el calendario oficial disponible en el portal de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, donde se detallan las restricciones conforme al engomado y la terminación de la placa.

¿Quiénes están exentos?

El esquema contempla excepciones para vehículos con hologramas Discapacidad (D), Cero (0) y Doble Cero (00), así como para unidades de emergencia, transporte escolar, servicios funerarios y aquellos con Constancia Tipo “E”.

Finalmente, el gobierno estatal exhortó a la ciudadanía a adoptar alternativas de movilidad sustentable, como compartir el automóvil, caminar o usar bicicleta, a fin de contribuir a una mejor calidad del aire en la entidad.

