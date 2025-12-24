Caen ‘Ladrones’ de Relojes de Alta Gama en CDMX: Son Venezolanos y Operaban en Polanco

Autoridades de Ciudad de México (CDMX) detuvieron a dos venezolanos, presuntos 'ladrones' de relojes de alta gama, que operaban en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, señaló que Ángel ’N’ y Gilbert Alexis ’N’ están vinculados a una célula delictiva dedicada al robo de relojes de alta gama.

El funcionario detalló hoy, 24 de diciembre de 2025, que los venezolanos fueron detenidos 'in infraganti', cuando intentaban asaltar a una persona en el Viaducto Poniente, a la altura de la calle General Salvador Alvarado.

A momento de su detención, las autoridades les aseguraron el siguiente material:

Un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles.

Dinero en efectivo.

Dos teléfonos celulares.

Un auto color verde olivo, con placas de circulación del estado de Durango.

Robo de relojes de alta gama

Pablo Vázquez mencionó que los venezolanos podrían estar relacionados con el robo de un reloj de alta gama registrado en octubre y otro intento en diciembre de 2025, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los dos sujetos -de 25 y 35 años de edad- observaban a sus posibles víctimas, a quienes vigilaban a distancia y se trasladaban en el auto color verde olivo.

La SSC informó, en una tarjeta informativa, que la célula delictiva a la que pertenecen los dos venezolanos opera principalmente en la colonias Polanco, Granada y Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que reforzaron la seguridad y monitoreo en dichas zonas, para poder ubicarlos.

A través de cámaras de videovigilancia de la zona y de establecimientos comerciales, las autoridades identificaron a dos sujetos y les dieron seguimiento para arrestarlos y así encaminarse a la desarticulación de la banda dedicada al robo de relojes de alta gama.

Los dos venezolanos detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

