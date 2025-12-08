Descuento en Multas de Tránsito CDMX 2026: En Estos Casos No Aplica en Pago de Infracción

El Gobierno de la Ciudad de México anunció beneficios fiscales como parte del Paquete Económico 2026; el plan contempla descuentos en el pago de multas por infracciones de tránsito, para 2026; aquí te damos los detalles sobre los casos en que aplica el descuento y en los que no.

Datos que debes conocer: El 2025 se acerca a su fin y de acuerdo con el Gobierno de CDMX, en 2026 no habrá nuevos impuestos.

El 2025 se acerca a su fin y de acuerdo con el Gobierno de CDMX, en 2026 no habrá nuevos impuestos. En 2026, los conductores de autos se verán beneficiados con descuentos en infracciones de tránsito y en la expedición de la licencia permanente, que se extendió a todo el 2026.

Descuento en pago de infracciones CDMX

La Secretaría de Finanzas de CDMX, anunció que el Paquete Económico 2026 contempla un nuevo Programa de Regularización respecto a adeudos de Predial, Agua y Multas de Tránsito, así como la actualización del tope al subsidio de la Tenencia Vehicular.

En conferencia de prensa, Juan Pablo Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas de CDMX, detalló que en 2026 habrá hasta 90% de descuento a las infracciones de tránsito, en la multa principal.

Es decir, quienes cuenten con alguna infracción vehicular, no van a pagar actualización ni recargos.

Sin embargo, hay algunos casos en que no va a aplicar el descuento, que va a beneficiar a muchos conductores.

Los casos en los que no va haber descuento en las infracciones son los siguientes:

Carriles confinados o ciclovías.

Hechos con lesiones.

Vinculados a delitos.

De acuerdo con el Gobierno de CDMX, el Paquete Económico 2026 “garantiza el bienestar de las y los capitalinos, con un amplio sentido social, atendiendo las necesidades y disminuyendo las brechas”.

Además, el Paquete Económico 2026 “garantiza una estrategia de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles que permite cumplir con los compromisos y acciones necesarias para que la Ciudad de México continúe siendo la mejor ciudad del mundo”.

