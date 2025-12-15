¿Desaparecen las Multas? Estos Autos Podrán Tener Nueva Placa Conmemorativa por Mundial 2026
Las autoridades capitalinas informaron qué pasará con las multas de los conductores que decidan tramitar una placa conmemorativa
En el marco de la Copa Mundial del Futbol 2026, las autoridades capitalinas presentaron las placas conmemorativas, las cuales son de edición limitada. En N+ te compartimos si las multas desaparecerán en caso de que los automovilistas decidan tramitarlas.
El trámite estará abierto a todos los carros particulares, incluso, las autoridades contemplan la participación de vehículos provenientes de otros estados que deseen solicitar la placa conmemorativa que tiene un ajolote.
¿Con las nuevas placas se eliminan multas?
Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, explicó que las infracciones siguen vigentes, aun cuando el propietario decida cambiar a la placa conmemorativa.
Las multas son multas. Si quieren cambiar, los que tengan multas, pues tienen que pagar sus multas. Igual que cuando van a verificar, tienen que ponerse al corriente.
