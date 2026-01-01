Calidad del Aire Extremadamente Mala Hoy: ¿Dónde Hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?
Conoce aquí el listado de alcaldías de la CDMX y municipios de Edomex donde se activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional
Este 1 de enero de 2026, en pleno Año Nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex).
Aquí te informamos dónde hay contingencia ambiental hoy, y te compartimos las recomendaciones de las autoridades para proteger la salud ante la alta contaminación de este jueves.
¿Dónde se activó contingencia ambiental regional?
La (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende 4 alcaldías de la CDMX y 13 municipios mexiquenses:
Ciudad de México:
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
Estado de México:
- Amecameca
- Atlautla
- Ayapango
- Chalco
- Cocotitlán
- Ecatzingo
- Juchitepec
- Ozumba
- Temamatla
- Tenango del Aire
- Tepetlixpa
- Tlalmanalco
- Valle de Chalco Solidaridad
Y es que desde antes de las 09:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa de calidad de aire, informó que en la alcaldía de Iztapalapa y los municipios de Texcoco, La Paz y Chicoloapan la calidad del aire se reportó extremadamente mala, con riesgo extremadamente alto para toda la población.
- Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo
- Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado
- Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto
- Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto
- Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto
Alta contaminación en Valle de México
En un comunicado, la CAMe especificó que hoy a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en Iztapalapa.
Lo anterior, debido a que durante la madrugada y la mañana hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.
Esta situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.
Recomendaciones
Ante ello, el organismo emitió los siguientes consejos a la población en general.
Para protección de la salud:
- Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en canales oficiales
- Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.
- No fumar, en especial en espacios cerrados.
Para reducción de emisiones:
- En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.
- Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.
- Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.
- Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.
- Procurar no usar las chimeneas domésticas
- Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata
La CAMe agregó que a las 15:00 horas de este jueves se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario.
