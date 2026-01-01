Calidad del Aire Extremadamente Mala Hoy: ¿Dónde Hay Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex?

Este 1 de enero de 2026, en pleno Año Nuevo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex).

Aquí te informamos dónde hay contingencia ambiental hoy, y te compartimos las recomendaciones de las autoridades para proteger la salud ante la alta contaminación de este jueves.

Noticia relacionada: Activan Contingencia Ambiental Regional Hoy 1 de Enero 2026: ¿Quiénes Sí Circulan en CDMX?

¿Dónde se activó contingencia ambiental regional?

La (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas PM2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende 4 alcaldías de la CDMX y 13 municipios mexiquenses:

Ciudad de México:

Iztapalapa Milpa Alta Tláhuac Xochimilco

Estado de México:

Amecameca Atlautla Ayapango Chalco Cocotitlán Ecatzingo Juchitepec Ozumba Temamatla Tenango del Aire Tepetlixpa Tlalmanalco Valle de Chalco Solidaridad

Y es que desde antes de las 09:00 horas, la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa de calidad de aire, informó que en la alcaldía de Iztapalapa y los municipios de Texcoco, La Paz y Chicoloapan la calidad del aire se reportó extremadamente mala, con riesgo extremadamente alto para toda la población.

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto

Alta contaminación en Valle de México

En un comunicado, la CAMe especificó que hoy a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en Iztapalapa.

Lo anterior, debido a que durante la madrugada y la mañana hubo un aumento en la concentración de partículas en el aire, provocado principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles.

Esta situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Recomendaciones

Ante ello, el organismo emitió los siguientes consejos a la población en general.

Para protección de la salud:

Mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en canales oficiales Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día. No fumar, en especial en espacios cerrados.

Para reducción de emisiones:

En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas. Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales. Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal. Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público. Procurar no usar las chimeneas domésticas Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata

La CAMe agregó que a las 15:00 horas de este jueves se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México o antes de ser necesario.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb