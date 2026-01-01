Activan Contingencia Ambiental Regional Hoy 1 de Enero 2026: ¿Quiénes Sí Circulan en CDMX?

Las autoridades medioambientales de la Ciudad de México (CDMX) activaron hoy 1 de enero de 2026 la contingencia ambiental regional por alta presencia de contaminación en el aire, por lo cual aplican restricciones tanto para automóviles como para personas. Aquí te informamos quiénes sí circulan y cuáles son las recomendaciones.

Apenas el 25 de diciembre de 2025 se activó la contingencia ambiental en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Por otra parte, este jueves se activó la precontingencia ambiental en el Área Metropolitana de Guadalajara por altos niveles de contaminación, restringiendo actividades en varios municipios.

¿Quiénes sí circulan hoy 1 de enero 2026?

La mañana de este jueves, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que a las 08:00 horas, se registró un valor de 107.3 µg/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Ante el nivel de contaminantes, la CAMe informó que se "activa contingencia ambiental atmosférica regional por partículas pm2.5 en la zona sureste del Valle de México".

Recomendaciones por contingencia ambiental regional:

En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de "recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

Se prohíbe la quema de materiales y residuos, incluyendo las realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.

Procurar no usar las chimeneas domésticas

Autoridades reforzarán la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.

Ante ello, los vehículos que no circulan hoy son los que tienen engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2, por ello, los que tienen holograma de verificación 0 y 00 pueden transitar, además de los engomados amarillo, rojo, rosa y azul.

¿A qué hora se puede activar doble hoy no circula? Hoy a las 15:00 horas, la CAMe emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México, o antes de ser necesario, para determinar si se activa el Doble Hoy No Circula.

