¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire Este 1 de Enero 2026

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), en días pasados, hicieron un llamado a la población para no llevar a cabo quema de pirotecnia y con ello evitar el aumento en la contaminación; sin embargo, debido a los festejos por Año Nuevo 2026 los cohetes y fuegos pirotécnicos no se hicieron esperar y por ello aquí te informamos cómo está la calidad del aire, ante una posible activación de contingencia ambiental.

El 24 de diciembre de 2025 la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo tienen un impacto negativo en la calidad del aire, la salud de las personas, principalmente a los sectores más vulnerables como niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, así como en el bienestar de los animales de compañía.

Apenas el 25 de diciembre de 2025 se activó una contingencia ambiental, y aunque no afectó a la población en la CDMX, sí impactó a quienes se desplazan en el Estado de México.

¿Hay contingencia ambiental hoy?

Las autoridades de la CDMX, a través del monitoreo atmosférico, informa sobre la calidad del aire y el riesgo a la salud que representan los contaminantes presentes en el medio ambiente, ante lo cual podría activarse una contingencia ambiental.

De acuerdo con datos históricos difundidos por la Sedema, los días 25 de diciembre y 1 de enero registran niveles extremadamente altos de contaminación por partículas finas, "principalmente debido al uso masivo de juegos pirotécnicos y, aunque las detonaciones suelen ocurrir alrededor de la medianoche, las concentraciones de contaminantes alcanzan sus picos entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada".

Ante el llamado de las autoridades medioambientales de la CDMX, aquí en N+ te compartimos el reporte de la calidad del aire en la capital del país.

Reporte a las 6:00 horas:

Índice AIRE Y SALUD: EXTREMADAMENTE MALA

Nivel de riesgo: EXTREMADEMENTE ALTO

Hasta el momento, las autoridades no han activado una contingencia ambiental, que restrinja la circulación vehicular con el doble hoy no circula.

Más información en breve