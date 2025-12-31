¿Hay Doble Hoy No Circula 1 de Enero 2026? Así Aplica Restricción para Autos en CDMX-Edomex

Todos aquellos conductores que transitan por Ciudad de México o el Estado de México para Año Nuevo deben estar atentos a los avisos de las autoridades de movilidad, para saber si se activa el Doble Hoy no Circula para este 1 de enero de 2026 tras las celebraciones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de informar si se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono para este jueves 1 de enero, así como las restricciones vehiculares. Para que no tengas dudas, en N+ te adelantamos cómo funciona este programa, y te recordamos qué autos no circulan este 31 de diciembre.

Recuerda que este programa aplica de 05:00 a 22:00 horas, tanto para vehículos con placas locales como foráneas con el objetivo de evitar la contaminación excesiva en Año Nuevo.

¿Cómo aplica Hoy No Circula 1 de enero en CDMX y Edomex?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México es la encargada de establecer las restricciones vehiculares de este jueves. De no activarse la Contingencia Ambiental en Ciudad de México, los vehículos que no circulan este jueves 1 de enero son los que cumplen las siguientes condiciones:

Engomado VERDE, terminación de placa 1 y 2, Holograma 1 y 2.

Mientras que al activarse la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, la restricción para vehículos que no pueden transitar en la Ciudad de México se extiende.

¿Qué vehículos descansan por Doble Hoy No Circula 1 de enero 2026?

Vehículos con holograma 2, engomado VERDE, Terminación de placas 1 y 2

Terminación de placas 1 y 2 Vehículos con holograma 1, engomado VERDE , cuyo último dígito numérico sea 1 y 2

, cuyo último dígito numérico sea 1 y 2 Vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado VERDE cuya placa termina en 1 y 2

cuya placa termina en 1 y 2 Vehículos que no tengan holograma de verificación

Autos que exentan el Hoy No Circula

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos categorías I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Motocicletas

Taxis y Vehículos de transporte público

Vehículos de personas con discapacidad

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por 7 días

Vehículos con Pase Turístico Paisano durante puentes largos oficiales y activación del programa Paisano

Ambulancias y vehículos de los Servicios de Emergencias

Recuerda que la restricción para circular en Ciudad de México y el Estado de México aplica de 05:00 a 22:00 horas.

¿Cómo recibir notificación en mi celular los días que mi auto no circula?

La Ciudad de México cuenta con una página web en la que los conductores pueden consultar los días que su vehículo debe descansar para respetar el programa Hoy No Circula.

Ten en cuenta que para poder obtener la información de los próximos 6 meses, debes contar con tu cuenta Llave CDMX. Las autoridades envían un mensaje SMS al celular registrado en la cuenta cuando tu vehículo no circula por una situación extraordinaria como una Contingencia Ambiental.

Pasos para hacer la consulta:

Entra a la página https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ Coloca Holograma de tu vehículo ( 00, 0, 1, 2 o autos foráneos) Selecciona último dígito de tu placa Coloca tu Cuenta Llave CDMX o escribe el número de tu celular Da clic en Consultar

