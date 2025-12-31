Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo Cae Primer Pago tras Registro y a Qué Alumnos les Depositan?

Si tu hijo es beneficiario de Mi Beca para Empezar, esto te interesa. El Fideicomiso del Bienestar Educativo de la Ciudad de México dio a conocer cuándo recibirás el primer depósito del programa correspondiente a 2026 tras concluir el registro este 31 de diciembre.

Mi Beca para Empezar forma parte del abanico de apoyos económicos que otorga el Gobierno de Ciudad de México, y se entrega a niñas y niños que estudian en escuelas preescolar y primaria públicas, así como en los Centros de Atención Múltiples (CAM).

Recuerda que pese a que hayas sido beneficiario del Mi Beca para Empezar en el ciclo anterior, tienes hasta este 31 de diciembre de 2025 para registrar a tu pequeño en la página del Gobierno de Ciudad de México, a la que debes ingresar con la cuenta Llave CDMX.

Una vez dentro de la plataforma, debes entrar al apartado del expediente de la Madre, Padre o Tutor para concluir el registro.

¿Cuándo cae el primer pago de Mi Beca para Empezar 2026?

A través de redes sociales, el Fideicomiso del Bienestar Educativo de Ciudad de México dio a conocer que el depósito del monto correspondiente al nivel educativo de tu hijo (preescolar, primaria o CAM) se hará a partir del mes del registro.

De modo que si el registro concluye el 31 de diciembre, el primer pago en la Tarjeta Mi Beca para Empezar debe caer en la cuenta a partir de enero. Dado que el 1 de enero es festivo, se prevé que éste se vea reflejado a partir del viernes 2 de enero.

¿Cuándo dinero entrega el programa?

La cantidad que se deposita es mensual y queda de la siguiente manera:

Preescolar: 600 pesos

600 pesos Primaria: 650 pesos

650 pesos Centro de Atención Múltiple en todos los niveles: 600 pesos

Este 31 de diciembre de 2025 concluye el registro. Foto: X Fibien CDMX.

¿Qué alumnos reciben el pago de Mi Beca para Empezar 2026 primero?

A diferencia de otros programas, el Gobierno de Ciudad de México no ha dado a conocer un calendario específico de pago para los beneficiarios del programa social. De modo que todos los estudiantes que se hayan registrado hasta el 31 de diciembre de 2025, recibirán el pago correspondiente en enero de 2026.

De hecho, las autoridades capitalinas han detallado que si el estudiante es de nuevo ingreso e hizo el registro en la aplicación no es necesario que acuda por la tarjeta física del programa.

Sin embargo es importante que mantengas descargada y actualizada la app ‘Obtén Más’, una billetera electrónica de tarjetas digitales para que puedas hacer tus compras directamente desde tu celular.

Los pasos para pagar en comercios con código QR son:

Ingres a la app ‘Obtén Más’ Da Clic en el botón NIP Dinámico Aparecerá tu tarjeta, el saldo y el NIP Dinámico (válido únicamente por 30 segundos) Selecciona la opción pagar con QR Escanea el código QR del comercio Revisa el monto y autoriza el pago con tu NIP Dinámico

Ten en cuenta que la tarjeta física se entrega en el plantel escolar de tu hijo o en alguno que se encuentre cercano a este. Para poder acudir a recogerla, debes estar pendiente de la fecha en la página oficial o en la puerta de tu escuela. Ahí se dará a conocer lugar y hora.

