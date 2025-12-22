¿Qué Programas Sociales Hay en CDMX? Beneficiarios y Montos de Apoyos Vigentes para 2026

La Ciudad de México cuenta con distintos programas sociales con los que busca mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la población mediante apoyos económicos, pero ¿cuáles son y de cuánto es el monto para 2026? En N+ hacemos una recopilación.

Algunos de estos programas se implementaron desde la administración pasada y un par más se sumaron bajo el Gobierno de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México. El depósito de los recursos se hace a través de una tarjeta bancaria, en la que los beneficiarios pueden disponer de los recursos.

Mientras que otros, como los Vales Mercomuna, que en 2026 incrementarán el monto del apoyo, se entregan mediante cupones canjeables en tiendas y comercios locales, así como mercados públicos.

Este conjunto de apoyos se suma a programas de corte federal como las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, o la Pensión de Adultos Mayores, por mencionar algunos.

¿Qué programas sociales hay en CDMX y a quiénes se les entregan?

En el listado que hallarás a continuación no sólo se detallan los programas cuyo apoyo económico entrega el Gobierno capitalino, sino aquellos que son de carácter federal. En ambos casos se entregan a los habitantes de Ciudad de México que cumplen con los requisitos del programa.

Desde la Cuna

Se entrega a niños de 0 a 3 años de edad, nacidos en la Ciudad de México

Para ser beneficiario, el pequeño no debe exceder los 3 años 10 meses de edad.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la Beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

Los papás son quienes llenan la solicitud de incorporación al programa

Mi Beca para Empezar

Se entrega a niñas y niños que estudian en escuelas públicas de preescolar y primaria, así como en Centro de Atención Múltiple (CAM), así como adultos de primaria de la Ciudad de México.

Beca Rita Cetina

Se entrega a Niños de Secundaria

Beca Benito Juárez

Se entrega a estudiantes de Preparatoria en Escuelas Públicas

Programa de Beca a Universitarios para Transporte y Más

Se entrega a universitarios de Instituciones Públicas que viven en Ciudad de México

Pensión de Adultos Mayores

Se entrega a hombres y mujeres mayores de 65 años

Mujeres con Bienestar

Se entrega a mujeres de 60 a 64 años de edad, a nivel federal

Apoyo Universal para Hombres

Se entrega en CDMX a hombres de 60 a 64 años

Ingreso Ciudadano Universal

Apoya a las personas que tienen 57 a 59 años, hombres y mujeres.

Vales Mercomuna

Se entrega a jefes de Familia, hombres o mujeres de 19 a 56 años en cupones

Montos de los programas sociales que entrega CDMX, actualizados a 2026

Desde la Cuna

Se hace una sola transferencia monetaria por 1,200 pesos de forma bimestral

Mi Beca para Empezar

El depósito se hace a través de la tarjeta "Mi Beca para Empezar", donde cobrarán el monto que les corresponde según el grado que cursan los beneficiarios.

1° y 2° de Preescolar, 3,370 pesos

3° de Preescolar, 3,500 pesos

1° a 5° de Primaria 3,700 pesos

6° de Primaria 3,780 pesos

Beca Rita Cetina

Entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por estudiante de secundaria extra que integre la familia. El deposito se hace mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar

Beca Benito Juárez

Entrega 1,900 pesos bimestrales por estudiante de Educación Media Superior. El depósito se hace mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca a Universitarios para Transporte y Más

Entrega 1,500 pesos bimestrales a los estudiantes.

Pensión de Adultos Mayores

En 2025, la Pensión de Adultos Mayores entrega 6,200 pesos, pero a partir del 1 de enero de 2026 el depósito se hará por 6,424 pesos bimestrales.

Mujeres con Bienestar

En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,000 pesos, pero a partir del 1 de enero de 2026 el depósito se hará por 3,108 pesos bimestrales.

Apoyo Universal para Hombres

Entrega 3,000 mil pesos bimestrales a los beneficiarios.

Ingreso Ciudadano Universal

Entrega un total de 2,000 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios

Vales Mercomuna

En 2025, se entregaba una fajilla de Vales Mercomuna equivalente a 2,000 pesos, sin embargo a partir de 2026 el apoyo económico será de 3,000 pesos.

