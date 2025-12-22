¿Qué Programas Sociales Hay en CDMX? Beneficiarios y Montos de Apoyos Vigentes para 2026
Si vives en Ciudad de México, tienes oportunidad de registrarte por alguno de los apoyos económicos, siempre que cumplas con los requisitos
La Ciudad de México cuenta con distintos programas sociales con los que busca mejorar la calidad de vida de distintos sectores de la población mediante apoyos económicos, pero ¿cuáles son y de cuánto es el monto para 2026? En N+ hacemos una recopilación.
Algunos de estos programas se implementaron desde la administración pasada y un par más se sumaron bajo el Gobierno de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México. El depósito de los recursos se hace a través de una tarjeta bancaria, en la que los beneficiarios pueden disponer de los recursos.
Mientras que otros, como los Vales Mercomuna, que en 2026 incrementarán el monto del apoyo, se entregan mediante cupones canjeables en tiendas y comercios locales, así como mercados públicos.
Este conjunto de apoyos se suma a programas de corte federal como las Becas Rita Cetina y Benito Juárez, o la Pensión de Adultos Mayores, por mencionar algunos.
¿Qué programas sociales hay en CDMX y a quiénes se les entregan?
En el listado que hallarás a continuación no sólo se detallan los programas cuyo apoyo económico entrega el Gobierno capitalino, sino aquellos que son de carácter federal. En ambos casos se entregan a los habitantes de Ciudad de México que cumplen con los requisitos del programa.
Desde la Cuna
- Se entrega a niños de 0 a 3 años de edad, nacidos en la Ciudad de México
- Para ser beneficiario, el pequeño no debe exceder los 3 años 10 meses de edad.
- No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la Beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.
- Los papás son quienes llenan la solicitud de incorporación al programa
Mi Beca para Empezar
- Se entrega a niñas y niños que estudian en escuelas públicas de preescolar y primaria, así como en Centro de Atención Múltiple (CAM), así como adultos de primaria de la Ciudad de México.
Beca Rita Cetina
- Se entrega a Niños de Secundaria
Beca Benito Juárez
- Se entrega a estudiantes de Preparatoria en Escuelas Públicas
Programa de Beca a Universitarios para Transporte y Más
- Se entrega a universitarios de Instituciones Públicas que viven en Ciudad de México
Pensión de Adultos Mayores
- Se entrega a hombres y mujeres mayores de 65 años
Mujeres con Bienestar
- Se entrega a mujeres de 60 a 64 años de edad, a nivel federal
Apoyo Universal para Hombres
- Se entrega en CDMX a hombres de 60 a 64 años
Ingreso Ciudadano Universal
- Apoya a las personas que tienen 57 a 59 años, hombres y mujeres.
Vales Mercomuna
- Se entrega a jefes de Familia, hombres o mujeres de 19 a 56 años en cupones
Montos de los programas sociales que entrega CDMX, actualizados a 2026
Desde la Cuna
- Se hace una sola transferencia monetaria por 1,200 pesos de forma bimestral
Mi Beca para Empezar
El depósito se hace a través de la tarjeta "Mi Beca para Empezar", donde cobrarán el monto que les corresponde según el grado que cursan los beneficiarios.
- 1° y 2° de Preescolar, 3,370 pesos
- 3° de Preescolar, 3,500 pesos
- 1° a 5° de Primaria 3,700 pesos
- 6° de Primaria 3,780 pesos
Beca Rita Cetina
- Entrega 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por estudiante de secundaria extra que integre la familia. El deposito se hace mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar
Beca Benito Juárez
- Entrega 1,900 pesos bimestrales por estudiante de Educación Media Superior. El depósito se hace mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.
Beca a Universitarios para Transporte y Más
- Entrega 1,500 pesos bimestrales a los estudiantes.
Pensión de Adultos Mayores
- En 2025, la Pensión de Adultos Mayores entrega 6,200 pesos, pero a partir del 1 de enero de 2026 el depósito se hará por 6,424 pesos bimestrales.
Mujeres con Bienestar
- En 2025, la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,000 pesos, pero a partir del 1 de enero de 2026 el depósito se hará por 3,108 pesos bimestrales.
Apoyo Universal para Hombres
- Entrega 3,000 mil pesos bimestrales a los beneficiarios.
Ingreso Ciudadano Universal
- Entrega un total de 2,000 pesos bimestrales de manera directa y sin intermediarios
Vales Mercomuna
- En 2025, se entregaba una fajilla de Vales Mercomuna equivalente a 2,000 pesos, sin embargo a partir de 2026 el apoyo económico será de 3,000 pesos.
