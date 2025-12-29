Sheinbaum Aclara Si Gasolina Aumentará de Precio en 2026

Este 29 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró si el próximo año aumentará el precio de la gasolina.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, fue cuestionada sobre la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible.

“La gasolina no va a aumentar de precio; eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con los gasolineros”, contestó.

La mandataria nacional recordó que a su llegada al Gobierno, en sus recorridos por el país, vio que la gasolina regular en algunos lugares llegaba a 26 o 27 pesos, por lo cual se hizo un trabajo muy detallado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo anterior para ver realmente cuál era la ganancia de quienes tienen franquicia de Pemex u otra marca.

A partir de ahí se hizo un trabajo técnico muy detallado. Ahí está el margen de ganancia. Si estaban cobrando algunas gasolineras 26 o 27 pesos, el margen de ganancia era de casi 3 pesos por litro. Con el margen de ganancia se acordó con la gran mayoría de los gasolineros, el 98%, que la gasolina regular no pasara de los 24 pesos. Y ahora si uno recorre el país, solo en algunas regiones del sureste y principalmente por transporte, la gasolina regular está por encima de los 24 pesos.

“Aumento de IEPS no impacta precio de gasolina regular”

Sheinbaum Pardo aseguró que al aumentar el IEPS, lo que corresponde a la inflación, no impacta en el precio de la gasolina regular y reiteró que “eso se acordó con los gasolineros” y que se seguirá trabajando con ellos.

Ante ello, enfatizó que es “falso, no va a aumentar” el precio de la gasolina en enero 2026.

Aclaró que se trata de un acuerdo sobre la gasolina regular y no la premium, pero sostuvo que se puede dialogar con los gasolineros sobre esta última.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía recordaron que, desde el 1 de marzo de 2025, se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, “un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro”.

En este contexto, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor.

