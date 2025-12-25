Feliz Navidad a Conductores: Gasolina se Vende en Mínimo de 17.90 Pesos Hoy 25 de Diciembre 2025

La gasolina Magna más barata en México se vende este jueves 25 de diciembre de 2025, en plena Navidad, a un precio de 17.98 pesos por litro, de acuerdo con datos de la plataforma energética PETROIntelligence.

Esto es 5.64 pesos o 23.87% más barato que el promedio nacional registrado a las 11:00 horas de este jueves, día en que las familias mexicana celebran la Navidad 2025.

El combustible regular, menor a 91 octanos, alcanzó dicho precio en la estación de servicio con permiso de la Comisión Nacional de Energía (CNE) PL/5726/EXP/ES/2015 ubicada la carretera Reynosa-Puente Pharr 400, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

¿Por qué se vende la gasolina a este precio?

La gasolina Magna alcanzó este precio mínimo debido a que la estación en donde se vende se ubica en la región fronteriza con Estados Unidos, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica un estímulo fiscal especial para homologar su precio con el del país vecino.

Para esta semana, Hacienda aplica un estímulo fiscal a la enajenación de gasolinas en dicha región fronteriza de hasta 3.83 pesos por litro en el caso del combustible menor a 91 octanos.

¿En cuánto está la gasolina en el resto de México?

Mientras tanto, en el resto del país la gasolina Magna se vende en un precio promedio de 23.62 pesos por litro, por debajo de los 24 pesos acordados entre los gasolineros y el gobierno federal.

La gasolina Premium, mayor o igual a 91 octanos, se vende en un promedio de 25.79 pesos, y el diésel, el combustible más usado por los transportistas de México, en 26.44 pesos por litro.

