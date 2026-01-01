Pronóstico del Tiempo VIERNES 2 de Enero de 2026: Se Esperan Lluvias, Chubascos y Heladas

Para este viernes 2 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

Finalmente, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará una disminución en la probabilidad de lluvias en el resto de la República Mexicana.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Jalisco, Colima y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango (oeste), Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Clima en el Valle de México

Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, por la mañana ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado y sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

