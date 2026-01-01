Desde Pago de Predial, Agua y Tenencia: Estos Son los Descuentos en CDMX este 2026

Con el inicio del año nuevo, también comienzan los descuentos en pago de predial, agua y tenencia 2026 en la Ciudad de México.

Este 1 de enero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), dio a conocer descuentos en el pago del predial.

Predial enero y febrero

Habrá descuentos del predial del 8 y 5% en pago anual anticipado durante enero y febrero de 2026, para los siguientes grupos de la población:

de 2026, para los siguientes grupos de la población: Grupos vulnerables

Adultos mayores a partir de 60 años

Cuota fija de 68 pesos bimestral y descuento de 30% en Predial dependiendo del valor catastral

50% en agua

100% en Tenencia, al pagar el refrendo.

Así se puede exentar la tenencia vehicular 2026 en CDMX

Por primera vez en 13 años se actualiza y eleva el límite para exentar la tenencia vehicular de 250 mil a 638 mil pesos, considerando el IVA, para vehículos particulares

Se amplia el beneficio a más contribuyentes que cubran el Refrendo 2026 por 760 mil pesos del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

¿Dónde se realiza el pago de derechos e impuestos en CDMX?

El pago de derechos e impuestos se puede realizar en más de 8 mil 800 puntos de cobro, en línea y por la app móvil “Tesorería CDMX”.

Pago de cuota fija bimestral del predial de 68 pesos

A partir de este 1 de enero de 2026 habrá un pago de cuota fija bimestral del predial de 68 pesos cuando el inmueble de uso habitacional no exceda de la cantidad de 2 millones 808 mil 466 pesos.

Para las propiedades que excedan dicha cantidad se les otorgará un 30% de descuento.

Estos beneficios se podrán consultar en la siguiente liga: https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/programas

¿Cuáles descuentos hay en agua en la CDMX?

En el rubro de agua se aplicará una reducción del 50% de la cuota bimestral por concepto de derechos por el suministro del líquido a propietarios de inmuebles que pertenecen a grupos vulnerables.

Por lo que se refiere a la tenencia, una vez cubierto el pago correspondiente al refrendo, para 2026 es de 760 pesos, se otorgará un descuento del 100% de la Tenencia vehicular en automóviles cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda de 638 mil pesos.

Para motocicletas cuyo valor total, incluido el Impuesto al Valor Agregado, no exceda los 250 mil pesos Dicho beneficio es para las personas físicas y morales sin fines de lucro. La vigencia para este apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

No se deberán contar con adeudos de Tenencia de años anteriores

Se deberá contar con Tarjeta de Circulación vigente

Realizar el pago correspondiente a la renovación.

