Amplían Monto Máximo del Valor de Vehículos para Exentar la Tenencia en la CDMX

Se eleva para 2026 en la Ciudad de México la cantidad límite para exentar el pago de la Tenencia Vehicular.

Juan Pablo De Botton, secretario de Administración y Finanzas, durante la conferencia de presentación del Presupuesto de la Ciudad de México 2026, indicó que se eleva el límite para exentar la Tenencia.

Durante la presentación el secretario explicó que se amplía el límite actual de 2025 de 250 mil pesos con IVA a 638 mil pesos con IVA, 550 mil sin IVA.

Indicó que para no hacer cálculos complejos con depreciaciones, se simplificará y se tomará el valor factura.

¿Cómo aplica el subsidio?

El subsidio aplica al cubrir el Refrendo del año 2026 con un costo de 760 pesos.

Fecha límite

La fecha límite para realizar este pago es del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

Con esta acción se espera duplicar el número de altas de vehículos particulares en la Ciudad de México.

Lo que permitirá según indicó Juan Pablo de Botton, tener un mayor control y registro vehicular, lo que tendrá beneficio en temas de seguridad, de movilidad y de mejores finanzas públicas para la ciudad.

Con información de Gobierno de la Ciudad de México

LECQ