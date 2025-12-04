Segob Insiste en Que No Hay Razón para que Agricultores Bloqueen Puentes Fronterizos

La Secretaría de Gobernación (Segob) insistió este jueves 4 de diciembre en que no hay razón para que los productores agrícolas bloqueen los cruces internacionales so pretexto de la nueva Ley de Aguas.

En un comunicado, la dependencia federal aseguró que los agricultores fueron tomados en cuenta en sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales, aprobada hoy en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados.

La Segob aseguró que mantiene la apertura permanente al diálogo; no obstante, que "fueron recogidas todas las observaciones, comentarios y señalamientos" para los efectos de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Instalarán mesas permanentes para atender dudas sobre Ley de Aguas

Para atender las dudas que puedan surgir posteriormente a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre dicha ley, se realizarán mesas permanentes entre productores y autoridades.

Sin embargo, de ninguna manera el gobierno de México retirará concesiones de agua, aclaró la secretaría a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) subrayan que la intención de enviar la iniciativa de ley es evitar el acaparamiento y garantizar una distribución equitativa del agua

Llaman a evitar daños a la población

Ante las afectaciones a la ciudadanía, la interrupción de actividades esenciales y el impacto en el tránsito de personas y mercancías por los bloqueos, la Segob hizo un llamado a quienes participan en estas protestas a evitar daños a la población.

Lo anterior, para permitir el paso de servicios de salud, insumos y productos indispensables para la vida cotidiana y la economía de las familias.

