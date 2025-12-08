Tenencia CDMX: ¿Cuánto Tiempo Estará Vigente el Subsidio 2026 para Autos de Hasta 638 Mil Pesos?

¿Sabías que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ampliará el subsidio a la tenencia vehicular el próximo año? Se trata de una propuesta de la administración capitalina contemplada en el Paquete Económico 2026.

Aquí en N+ te contamos en qué consiste el subsidio ampliado y cuánto tiempo estará vigente, para que tomes previsiones, consideres acceder a este beneficio y así cuides tu economía.

Noticia relacionada: Nuevo Monto para No Pagar Tenencia en CDMX: Estos Autos Aplican para Subsidio Ampliado.

¿En qué consiste el subsidio ampliado?

El pasado 4 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que ampliará el tope del valor de los autos que pueden exentar el pago de la tenencia vehicular.

Y es que actualmente, solo los automóviles con valor de hasta 250 mil pesos pueden acceder al subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular en la capital mexicana.

Pero ahora, la administración capitalina dio a conocer que el nuevo límite del costo del vehículo será de 638 mil pesos.

“Estamos hablando de que se amplía el monto máximo del valor del vehículo, para acceder al subsidio a la tenencia vehicular, de 250 mil a 638 mil pesos con IVA”, informó el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo De Botton, durante la conferencia de presentación del Presupuesto de la Ciudad de México 2026.

Noticia relacionada: ¿Quiénes Podrían Acceder a Condonación de Predial y Tenencia CDMX? Lista de Requisitos 2026.

¿Cuánto tiempo estará vigente el subsidio?

El funcionario además dijo que se está proponiendo una simplificación para que corresponda el valor factura y no tengan que hacerse cálculos más complejos con depreciaciones. “Esto va a beneficiar a más capitalinos”.

Mientras que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, destacó que se trata del “más del doble de lo que se subsidiaba hasta ahora; casi el triple”.

De acuerdo con De Botton, el beneficio se podrá obtener de enero a marzo 2026, cumpliendo con las normas de manera muy sencilla y ágil, en las tesorerías y en los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad y en las alcaldías.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb