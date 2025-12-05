Nuevo Descuento en Pago Predial CDMX 2026: Anuncian Beneficio con Cuota Única Especial

En el marco de la presentación del Paquete Económico de la Ciudad de México 2026, el Gobierno capitalino dio a conocer la propuesta del Plan de Regularización con Beneficios Fiscales, el cual incluye un descuento en el pago del predial.

Aquí te contamos todos los detalles del anuncio realizado por el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo De Botton.

Descuento en predial

De Botton explicó que se incluyó en el Paquete Económico un descuento que se daría el próximo año, del 100% en multas y recargos, en todos los rangos; es decir, no importando el predio.



Afirmó que el descuento beneficiará a 2.4 millones de cuentas y particularmente para aquellas que están en los rangos de la gente que tiene las propiedades con menor valor en la ciudad.

Hay 834 mil cuentas que se podrán beneficiar de una cuota única especial, que permitirá cubrir o eliminar los adeudos, siempre y cuando se encuentren al corriente con la boleta actual; en el caso de viviendas, con mil pesos y en el caso de pequeños comercios, con 2 mil pesos.

Así lo explicó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, quien afirmó que se trata de un beneficio muy importante.

De Botton agregó que el próximo año se establecerían las reglas de carácter general, en caso de que se avance con este programa, pues es una propuesta.

