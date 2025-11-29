Presentan Paquete Económico de la CDMX: Se Enfoca en Subsidios y Programas Sociales

El secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo Botton, presentó al Congreso local, el proyecto de Paquete Económico 2026 para la capital del país.

Una asignación de 23 mil 501 millones de pesos en subsidios y programas sociales. Dos, es un presupuesto localista, donde la jefa de gobierno propone un incremento de 7.5% en el presupuesto de las alcaldías, privilegiando el fortalecimiento de infraestructura urbana, es decir, bacheo en vías secundarias, red de agua, alumbrado público, entre otros

El funcionario explicó que la iniciativa de Ley de Ingresos a la Ciudad de México estima un monto de 313 mil 385 millones de pesos, frente a los 291 mil 526 millones aprobados en 2025, esto implica un incremento de los ingresos de 7.5%, sin introducir nuevos impuestos.

¿Qué propone el Paquete Económico de la CDMX?

Se propone seguir con el programa de licencia permanente, al mismo precio de 1 mil 500 pesos, programa con el que, en 2025, fueron emitidas más de 1 millón 456 mil 511 licencias, y se propone actualizar el tope para subsidio de la tenencia vehicular a 550 mil pesos antes de IVA.

De acuerdo con el secretario de Finanzas, en el paquete presentado se proponen 3 nuevas líneas de Cablebús, 37.8% de aumento a obras, que incluye 2 mil 500 millones de pesos para la construcción de Utopías, 2 mil millones a repavimentación y 500 millones para bacheo.

Además, entre otros, se plantean aumentos de 20.7% para Medio Ambiente, que incluye la creación de una fiscalía especializada en maltrato animal con registro público de maltratadores, y 12.8% más para la secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil.

Con información de Marco Dueñas

