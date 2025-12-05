Cronología del Caso Olaff Pedraza, Maestro Desaparecido y Hallado Muerto en Canal de Edomex

En el Estado de México, fue encontrado el cuerpo sin vida del profesor Olaff Pedraza Vargas.

El maestro de 33 años, fue reportado como desaparecido el pasado 18 de noviembre en Nextlalpan.

La última vez que se le vio fue en la colonia Pozos y Ríos.

Video: Hallan Sin Vida a Profesor de Primaria Olaff Pedraza, Desaparecido en Nextlalpan, Edomex

Cronología del caso

18 de noviembre . Fue visto por última vez el profesor Olaff Pedraza Vargas , vestía pantalón color verde y camisa amarilla.

. el profesor , vestía pantalón color verde y camisa amarilla. 19 de noviembre . Fue reportado como desaparecido y se emitió una ficha de búsqueda .

. Fue y se emitió una . 20 de noviembre . Su hermano informa que su familia ha realizado todo lo correspondiente respecto a las denuncias y buscan agotar las posibilidades para localizar con vida a Olaff Pedraza.

. Su que su familia ha realizado todo lo correspondiente respecto a las denuncias y buscan agotar las posibilidades para localizar con vida a Olaff Pedraza. Asimismo, indica que ese día pedirán informes afuera del Ministerio Público de Zumpango y se manifestarán de manera pacífica para exigir a las autoridades avances en la investigación.

y se para exigir a las autoridades avances en la investigación. 3 de diciembre . Alejandro Pedraza, hermano de Olaff indica que buscan por su propia cuenta en el canal de aguas negras . Habían pedido apoyo de Protección Civil y una lancha.

. Alejandro Pedraza, indica que en el . Habían pedido apoyo de Protección Civil y una lancha. Se realiza la búsqueda en ese lugar porque a unos metros del canal fue localizado el vehículo del docente.

4 de diciembre. Se informa de la localización del cuerpo sin vida de Olaff Pedraza en el canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México.

El hermano de Olaff informa que a la llegada del cuerpo será velado en casa de su madre y posteriormente sepultado en el panteón municipal de Melchor Ocampo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ