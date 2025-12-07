¿Quiénes Podrían Acceder a Condonación de Predial y Tenencia CDMX? Lista de Requisitos 2026

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, como parte del Paquete Presupuestal 2026, se realizará la condonación de predial, tenencia y agua en 2026. A este beneficio podrán acceder millones de personas, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En N+ te explicamos quiénes sí pueden recibir los descuentos en los pagos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer la cuota única especial en el pago del predial, el cual aplica en viviendas y negocios; sin embargo, ésta está sujeta a aprobación por parte del Congreso capitalino.

¿Cuáles son los descuentos y condonación de multas, predio y tenencia en CDMX?

En conferencia de prensa, la administración capitalina explicó que la propuesta de condonación de multas y recargos en predial, así como multas de tránsito. Los descuentos del 100% aplicarán en todos los rangos, con lo que se prevé beneficiar a 2.4 millones de cuentas.

Asimismo, señalaron que hay 834 mil cuentas que se podrán beneficiar de una cuota única especial. Este pago sería de los siguientes montos:

Viviendas rango A-D : Pago de $1,000 pesos que permitirá cubrir o eliminar los adeudos.

: Pago de $1,000 pesos que permitirá cubrir o eliminar los adeudos. Pequeños negocios: $2,000 pesos.

Otro de los beneficios presentados para 2026 es hasta 90% en multas de tránsito; además de que se eleva el límite para exentar la tenencia vehicular: el monto máximo pasa de $250,000 con IVA en 2025 a $638,000 pesos en 2026.

El secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo De Botton, señaló que también buscan que el pago de la tenencia se calcule a partir del precio de factura, para evitar confusas cuentas con factores como la inflación.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a descuentos y condonación de pagos en CDMX?

Tanto para la condonación de adeudos en predial y pequeños negocios, como para poder acceder a la cuota única, se solicitará que los contribuyentes se encuentren al corriente con la boleta actual.

Para el pago de la cuota, el valor catastral de la vivienda también debe de encontrarse entre los rangos indicados.

De Botton agregó que el próximo año se establecerían las reglas de carácter general, en caso de que se avance con este programa, pues es una propuesta.

Para tener hasta el 90% de descuento en multas de tránsito, éstas no deben ser de hechos que involucren lesiones, delitos y/o invasión de carril confinado.

Para el caso del subsidio de la tenencia, la condonación aplica al cubrir el Refrendo de 2026, que tendrá un precio de $760 pesos, además de que el valor del vehículo entre en el rango establecido en el Presupuesto 2026.

