¿Subirá Precio del Pasaje del Metro CDMX en 2026? Clara Brugada Responde

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el pasaje del Metro no aumentará, pese a la fuerte inversión destinada a obras de gran escala como la modernización de la Línea 1. Subrayó que el compromiso de su administración es mantener una tarifa accesible para la población, especialmente para quienes dependen del sistema de transporte para sus desplazamientos diarios.

“Declaro aquí que no va a subir el pasaje del Metro. Estas obras, con todo lo que han implicado en recursos públicos, provienen de los impuestos de la ciudadanía y se invierten en lo que más se necesita”, señaló.

Explicó que el costo real de un viaje en el Metro es de aproximadamente 13 pesos, pero continuará siendo de 5 pesos para los usuarios, gracias al subsidio que otorga el Gobierno capitalino. Añadió que mantener esta tarifa es una decisión estratégica para garantizar movilidad accesible y apoyar la economía de millones de familias en la Ciudad de México.

Renovación de la Línea 1 fue rápida

Durante su discurso, afirmó que la modernización de la Línea 1 del Metro representa “la obra más importante del país”, al destacar su impacto para millones de usuarios de la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Tenemos un gran compromiso con la ciudadanía del Valle de México. Esta gran obra beneficiará a quienes habitamos la Ciudad de México y, sin duda, es la obra más importante del país”, señaló la mandataria capitalina.

Brugada explicó que, aunque los trabajos se prolongaron durante tres años, el proceso fue ágil si se compara con proyectos similares realizados en otras ciudades del mundo.

“La renovación de la Línea 1 fue la más rápida en comparación con otras modernizaciones internacionales. Se invirtieron 37 mil millones de pesos y se logró la renovación total de la línea”, indicó.

