Rodrigo Dourado Es el Nuevo Refuerzo de las Águilas del América ¿Quién Es?

En el primer día del 2026 se dio a conocer que el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, de 31 años, será el nuevo jugador de las Águilas del América procedente del Atlético de San Luis. Ambos clubes ya trabajan en la documentación para hacerlo oficial.

¿Quién es Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado es el nuevo futbolista del club América que se sumará a las órdenes de André Jardine.

En su trayectoria de Dourado está la de ganador de la medalla de oro con la selección de Brasil en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 .

. Desde el Apertura 2022 del futbol mexicano se sumó a las filas del San Luis.

El mediocampista brasileño Rodrigo Dourado firmó con el Atlético de San Luis por tres años.

Anteriormente, Dourado, provenía del Internacional de su país, hizo historia en 2016 al obtener la primera presea dorada olímpica para Brasil en el balompié, un deporte en el que son los máximos ganadores de los mundiales con cinco copas del mundo en sus vitrinas.

Cuando estaba en el San Luis, Dourado fue dirigido por su compatriota André Jardine, quien como seleccionador en Tokio 2020 le dio a Brasil el bicampeonato olímpico.

El oriundo de Pelotas es un centrocampista que destaca por su capacidad para recuperar balones y para defender, además cuenta con versatilidad para jugar como defensa central.

Rodrigo Dourado sólo ha militado para el Internacional, cuadro con el que disputó 222 partidos en los que anotó 12 goles y repartió nueves asistencias.

Estos son los números de Rodrigo Dourado en la Liga MX

El futbolista Rodrigo Dourado como nuevo fichaje del América proveniente del Atlético San Luis, tuvo los siguientes números en la Liga MX con su equipo previo.

127 partidos

6 goles

4 asistencias

29 tarjetas amarillas

1 tarjeta rola

10 mil 505 minutos jugados

