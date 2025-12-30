Metrobús CDMX Mantendrá Ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya ante Petición de Usuarios

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que mantendrá de manera indefinida el servicio en la ruta Glorieta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, que conecta las Líneas 2 y 7.

De acuerdo con las autoridades, esto se debe a que los usuarios realizaron diversas peticiones con la finalidad de que no se suspendiera ese corredor, debido a la utilidad de esa ruta.

En conjunto con la Semovi trabajaremos en mejorar las condiciones para una operación eficaz que nos permita garantizar un servicio de calidad, dijo la directora del Metrobús, Rosario Castro

¿En qué horario operará la ruta Cuitláhuac–Alameda Tacubaya?

Las autoridades indicaron que la ruta volverá de manera indefinida, por lo que los usuarios no deben preocuparse por la temporalidad del servicio.

Esta decisión fue informada un día después de que las autoridades dieron a conocer el fin del servicio de Cuitláhuac–Alameda Tacubaya, la cual comenzó a operar como servicio de apoyo emergente.

Sin embargo, se convirtió en una línea con bastantes beneficios para los pasajeros, quienes hicieron notar su descontento y pidieron a autoridades que no les quitaran esta alternativa de movilidad.

Muchas gracias, porque para nosotros los discapacitados, es una ruta cómoda, ya que no podemos andar en Metro y camión

Que buena noticia ahora con el cierre del metro auditorio de la línea 7 del Metro es una buena opción para acercarse

Hasta el momento no han dado a conocer el horario de operación de esta ruta, la cual circula sobre avenida Paseo de la Reforma en CDMX.

