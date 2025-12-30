Caso Jazmín: Despiden a Policía Víctima de Feminicidio en CDMX: “Siempre Nos Hacía Sonreír”

Jazmín García de Jesús de 25 años de edad, era policía auxiliar en la Ciudad de México y fue reportada como desaparecida. Durante 12 días sus seres queridos realizaron una intensa búsqueda para localizarla, lamentablemente la hallaron sin vida, enterrada en el patio de su casa; exigen justicia por el feminicidio.

Entre gritos de exigencia y dolor, este martes 30 diciembre 2025, los familiares, amigos y compañeros de Jazmín, se reunieron para darle el último adiós a la joven madre de un niño de 8 años y una pequeña de 5 años de edad.

Veíamos a sus hijos como se veían muy alegres con ella. Era algo muy hermoso lo que vivimos muy bien con ella, dijo su amigo Cristian

Las porras y aplausos acompañaron las lágrimas de las personas que convivieron con ella, debido a que Jazmín era muy querida por sus vecinos y compañeros de trabajo en el Hospital Enrique Cabrera, donde tenía apenas seis meses laborando.

Le echaba muchas ganas por su profesión. Se estaba adaptando muy bien, más que nada un progreso para sus hijos y más que nada para un buen futuro

El cuerpo de Jazmín fue velado en una vivienda localizada en los límites de la alcaldía Álvaro Obregón. Le realizaron una misa y luego de orar por ella, sus restos fueron sepultados en un panteón del pueblo de San Mateo Tlaltenango, en Cuajimalpa. Flores blancas y globos morados acompañaron el cortejo.

Ni una más, queremos justicia, exigieron sus seres queridos

¿Qué se sabe del presunto feminicida de Jazmín García de Jesús?

El sábado 27 de diciembre elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), realizaron un cateo en un inmueble ubicado en los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Durante las indagatorias en el patio trasero de la vivienda, uno de los perros de búsqueda halló enterrado el cuerpo de la víctima. El principal sospechoso del feminicidio es su pareja identificada como José Andrés “N” de 30 años de edad.

José y Jazmín iniciaron su relación hace 5 años, justo cuando llegó a sus vidas la hija más pequeña de la oficial. La pareja vivía en dicho inmueble y durante la desaparición de Jazmín, José y los niños, vivieron en ese lugar.

José Andrés “N”, el presunto feminicida de Jazmín García de Jesús, se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, donde espera una audiencia este viernes 2 de enero 2026, donde se definirá si es vinculado a proceso.

