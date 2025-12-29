Jazmín García, Policía de la CDMX Desaparecida y Enterrada en su Propia Casa; Detienen a su Ex

José “N”, un expolicía fue detenido por asesinar y sepultar a su pareja, la agente de la SSC-CDMX, Jazmín García de Jesús. El hombre fue aprehendido en el domicilio donde vivía con sus dos pequeños hijos, el mismo lugar en el que mató y enterró el cuerpo de la mujer de 25 años, quien desapareció el 23 diciembre de 2025.

Esto dice la Fiscalía de la CDMX por asesinato de mujer policía

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer la detención de José “N”, por la desaparición agravada de una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Derivado de trabajos de inteligencia, agentes #PDI cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre, por su probable participación en el delito de desaparición agravada, en perjuicio de una mujer que se desempeñaba como policía de la #SSC_CDMX.https://t.co/SPhvuMuXif pic.twitter.com/NPUjIkdpxe — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) December 29, 2025

El hallazgo del cuerpo de la mujer desaparecida fue confirmado luego de un operativo que encabezaron elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes arrestaron al sospechoso al haberse reportado la desaparición.

En el cateo se localizó un cuerpo sin vida, el cual corresponde a Jazmín García, elemento activo de la SSC.

La Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición inició las indagatorias tras el reporte de desaparición de una agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana el 23 de diciembre de 2025.

Se estableció que la víctima, Jazmín García, ingresó ese día a su domicilio en la colonia Santa Rosa Xochiac, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde residía junto a José “N”, su expareja, sin embargo, no salió del inmueble.

La FGJCDMX explicó que, tras reunir pruebas, un juez de control concedió una orden de aprehensión contra José “N” y un cateo en el domicilio compartido.

