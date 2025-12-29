Matan a Pareja en Ataque Armado Durante Partido de Futbol en Tuxpan, Veracruz

Durante la tarde de este lunes 29 de diciembre, un hecho violento se registró en el municipio de Tuxpan, Veracruz, en el que se reportó que al menos dos personas fueron ejecutadas durante un partido de futbol realizado en el campo Bicentenario, ubicado en la colonia Azteca del municipio cituado al norte del estado de Veracruz.

Según la información obtenida, se dio a conocer que el ataque ocurrió durante la tarde de este lunes, alrededor de las 03:30 del día, cuando sujetos presuntamente armados irrumpieron en los terrenos del parque donde se llevaba a cabo el encuentro deportivo de la temporada invernal.

Según la narrativa de los testigos, los hombres comenzaron a realizar las detonaciones con las armas que portaban contra personas que disfrutaban del momento, provocando que uno de los jugadores y su pareja perdieran la vida debido a las lesiones ocasionadas por los impactos de arma de fuego.

FGE abre carpeta de investigación por ataque armado en campo deportivo de Tuxpan

De acuerdo con los datos que se tienen hasta el momento, las víctimas habrían sido identificadas como Alex Galindo, jugador del equipo de “Tenechaco”, así como su pareja sentimental. Al lugar donde se registró el violento hecho, llegaron elementos municipales y estatales, así como federales, quienes se encargaron de resguardar la zona y llevar a cabo las diligencias de ley.

Hasta este momento, no se reportan personas detenidas con relación a estos violentos hechos ocurridos la tarde de este lunes 29 de diciembre en el campo deportivo Bicentenario, ubicado en la colonia Azteca del municipio de Tuxpan, localizado al norte del estado de Veracruz. La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), dio a conocer que ya se inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos al norte del estado.

