Accidente Tren Interoceánico: Identifican a Veracruzanos Fallecidos en Descarrilamiento

Luego de que se registrara el accidente en el cual se informó sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec durante el pasado domingo 28 de diciembre en el centro de Oaxaca, se dio a conocer que dos de las trece víctimas fatales ya han sido identificadas.

Video: Identifican a Dos Víctimas en Descarrilamiento de Tren Interoceánico; Eran de Coatzacoalcos

Se informó que las dos personas identificadas son del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Tras esta noticia, una mujer que se identificó como Ana Laura González, familiar de las víctimas, mencionó su sentir acerca de tan lamentable suceso, en el cual dio a conocer que su familia había viajado precisamente al Istmo para pasar la Navidad con sus demás familiares.

Las víctimas viajaban para pasar Año Nuevo con sus familiares

Las dos víctimas provenientes de Coatzacoalos que fueron identificadas llevaba por nombre Raúl López Cruz y María Luisa González, quienes una vez pasada la navidad, abordaron dicho medio de transporte para volver a su lugar de origen, donde los esperaban ayer para celebrar el fin de año juntos; sin embargo, la situación fue diferente, según lo informado por Ana Laura, identificada como prima de las víctimas.

Todos los esperábamos el día de ayer; sin embargo, ya no la vamos a ver, más que en su ataúd y no podemos estar contra la voluntad de Dios. Si él así lo quiso, así lo tenemos que aceptar, aunque sea doloroso para nosotros.

Cabe destacar que el accidente del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se registró el pasado domingo 28 de diciembre en el centro de Oaxaca y hasta el momento se contabiliza un total de trece personas fallecidas, según cifras oficiales de las autoridades mexicanas.

Aún continúan los trabajos en el lugar del siniestro para tratar de esclarecer los hechos, proceder con la identificación y entrega de los cuerpos, así como realizar el deslinde de responsabilidades.

