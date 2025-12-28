Se Incendia Tráiler con Caja Seca en Autopista 150D Puebla-Orizaba; Esto se Sabe

Un tráiler con caja seca se incendió durante la tarde de este domingo 28 de diciembre, sobre la autopista 150D Puebla–Orizaba, afectando ambos carriles de la vialidad a la altura del municipio de Maltrata.

Los hechos ocurrieron cuando la caja seca se incendió mientras transitaba por dicha autopista, lo que obligó a las autoridades a cerrar el paso en el kilómetro 241 con dirección a la ciudad de Veracruz.

También, fue cerrado el paso en el kilómetro 249 rumbo a Puebla, como medida preventiva ante el riesgo que representaba el fuego del tráiler que transportaba, juguetes, charolas, textiles, pintura y diverso material.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, Bomberos y paramédicos de las altas montañas, Bomberos Metropolitanos, elementos de Protección Civil del municipio de Nogales, así como personal de auxilio vial, quienes trabajaron para controlar el fuego, para asegurar la zona y evitar que el incidente derivara en un accidente mayor.

Cabe mencionar que se dio a conocer que no hubo personas lesionadas por estos hechos, solo cuantiosos daños materiales.

Incendio consume Vivienda en Piedras Negras en Tlalixcoyan, Veracruz

El pasado viernes 26 de diciembre, se registró la movilización de Bomberos y cuerpos de emergencias tras el reporte de un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Predio El Inglés de Piedras Negras, perteneciente al municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

Bomberos municipales acudieron al llamado de auxilio, donde se les informaba que una casa hecha de lámina y madera ubicada en la calle 18 de marzo se estaba quemando, por lo que acudieron siete elementos a bordo de dos ambulancias y una pipa para realizar los trabajos que permitieran sofocar y controlar el fuego.

