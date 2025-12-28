Muere Segunda Víctima de Accidente en Autopista Córdoba-Veracruz; Camión Arrastró su Camioneta

Este fin de semana se reportó el fallecimiento de la segunda víctima del accidente múltiple que se registró sobre la autopista 150D Córdoba - Veracruz, tramo Distribuidor vial El Diamante y trébol de Amatlán.

El accidente ocurrió el pasado viernes 26 de diciembre, cuando el conductor de un camión tipo Torton con lona amarilla arrastró varios metros a una camioneta con placas del Estado de México.

En el lugar falleció un hombre de aproximadamente 50 años, y la mujer de la misma edad aproximadamente fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital general Córdoba Yanga, donde falleció horas más tarde.

Hasta el momento ambas personas se encuentran en el SEMEFO de Córdoba en calidad de desconocidos, en espera de que familiares acudan a reconocerlos y reclamar sus cuerpos.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murieron dos personas en la autopista Córdoba-Veracruz?

El trágico accidente ocurrido el pasado viernes, dejó dos víctimas fallecidas, además es de mencionar que la misma unidad de carga pesada involucrada , metros atrás de donde se registró este percance, impactó a otras dos unidades vehiculares particulares, pero en esta acción no hubo personas lesionadas.

Al lugar de los hechos arribaron elementos policíacos para tomar conocimiento y brindar el apoyo necesario en el abanderamiento y así evitar algún otro percance mayor. También, elementos de la Guardia Nacional división carreteras también tomó conocimiento del accidente y del deceso de la personas y se encargaron de realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.

Historias recomendadas:

LLZH