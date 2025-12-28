Muere Motociclista en Bulevar al Impactarse Contra Árbol en Veracruz

Durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre, un trágico accidente cobró la vida de un copiloto que viajaba en motocicleta en el bulevar Fidel Velázquez, en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo a los hechos, la motocicleta se impactó contra un árbol, causando la muerte instantánea del acompañante debido a los lesiones.

El conductor de la moto resultó con lesiones graves y fue trasladado de urgencia por la Cruz Roja para recibir atención médica. Personal de Servicios Periciales acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Muere hombre en motocicleta al chocar contra pilar de puente Allende en Veracruz

La mañana de este domingo 28 de diciembre, también falleció otro motociclista, sobre la avenida Montesinos, justo debajo del puente Allende, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Según los datos, presuntamente, el exceso de velocidad provocó que el hombre derrapara y se impactara contra un pilar del puente Allende, perdiendo la vida de manera instantánea.

Al lugar. arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, quienes acordonaron la zona para tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, peritos realizaron el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en espera de ser identificado.

