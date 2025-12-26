Camión de Carga Embiste y Arrastra Vehículos en la Autopista Córdoba-Veracruz; Hay un Muerto

La tarde de este viernes 26 de diciembre, se reportó el fallecimiento de una persona y que otra quedó prensada dentro de una camioneta. Esto luego de ser impactados por un camión de carga tipo torton, el cual los arrastró varios metros. Estos hechos ocurrieron en el kilómetro 294, de la autopista Córdoba -Veracruz.

Al lugar de los hechos como primeros respondientes llegaron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindarle los primeros auxilios al conductor del vehículo, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Según los informes obtenidos la otra persona que viajaba en la unidad requirió ser hospitalizada de emergencia en un hospital particular de la ciudad de Córdoba, en donde su estado de salud es reportado como reservado.

Metros atrás de donde ocurrió este percance, el mismo vehículo pesado de carga pesada impacto a otras dos unidades vehiculares particulares, pero en esta acción no se reportaron personas lesionadas.

Al punto arribaron elementos policíacos para tomar conocimiento del hecho y para brindar el apoyo necesario en el abanderamiento para evitar algún otro percance mayor. Elementos de la Guardia Nacional división carreteras también tomó conocimiento del accidente y del deceso de la personas y se encargaron de realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes.

Otro fuerte accidente ocurrido hoy en una carretera de Veracruz

Durante la madrugada de este viernes 26 diciembre, en la carretera Pánuco-Tempoal, un autobús de la línea “Vencedor”, procedente de la ciudad de Monterrey, con destino a Hidalgo, volcó aparatosamente sobre este tramo carretero en el norte del estado de Veracruz.

Al punto se trasladaron autoridades y cuerpos de emergencia para tomar conocimiento del accidente para atender a más de una decena de personas lesionadas.

Por fortuna, esta volcadura no hay víctimas que lamentar. La unidad de transporte realizaba un recorrido procedente de la ciudad de Monterrey y tenía como destino final el municipio de Huejutla, esto en el estado de Hidalgo. Al menos tres ambulancias y varias corporaciones de auxilio atendieron a los lesionados.

Se informó que hasta el momento no se reportan víctimas mortales tras estos hechos. Tampoco hay detalles de qué o cual fue la causa que originó este percance.

