Cinco Turistas son Rescatados de Morir Ahogados en Playa de Tuxpan, Veracruz

Durante la mañana de este viernes 26 de diciembre, autoridades y cuerpos de emergencias reportaron que dos menores de edad y tres adultos, todos procedentes del Estado de México, estuvieron a punto de perder la vida por ahogamiento en la Playa Martita, del puerto de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información obtenida hasta este momento, las cinco personas fueron arrastradas mar adentro por el fuerte oleaje, situación que fue detectada por comerciantes de la zona y trabajadores de un hotel cercano al lugar, quienes de inmediato acudieron a brindarles su auxilio.

Gracias a la rápida intervención de los presentes, las víctimas lograron ser sacadas del agua y puestas a salvo, evitando así que ocurriera una tragedia mayor. Se dio a conocer que, tras el rescate, los dos menores afectados presentaban signos de cansancio y crisis nerviosa; sin embargo, no fue necesario realizar el traslado de los menores a un hospital.

Se informó que los padres de estos tuvieron que ser hospitalizados; las autoridades exhortan a los visitantes a extremar precauciones al ingresar al mar y a atender las recomendaciones de seguridad para prevenir este tipo de incidentes.

Hombre y su caballo mueren ahogados en río de Los Tuxtlas

Tras el paso de las lluvias intensas y constantes en distintas partes del estado de Veracruz, se han dejado ver sus efectos, principalmente en la zona sur del estado. Municipios como Ángel R. Cabada y Catemaco son los que han presentado mayores afectaciones.

En el municipio de Ángel R. Cabada, habitantes del lugar captaron con su celular cómo un hombre intentaba cruzar a bordo de su caballo un tramo carretero que había sido afectado por el desbordamiento de un río.

Durante el temporal lluvioso, las autoridades exhortan a no cruzar los afluentes; sin embargo, el sujeto intentó seguir su camino; sin embargo, la fuerza de la corriente lo arrastró junto con el animal, sacándolos del camino. Instantes después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida tanto del hombre como del caballo.

