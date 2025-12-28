Conductor Provoca Choque y Volcadura Dejando Lesionados en Córdoba; Se Dio a la Fuga

Dos personas resultaron lesionadas en un choque y voladura en el municipio de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado cuando en el bulevar Fundadores y calle 24.

La unidad con placas YG1726B de acuerdo a testigos, presuntamente provocó el percance al no respetar el señalamiento del semáforo, y una vez que ocurrió el choque y volcadura el conductor se dio a la fuga; sin embargo, quedó la fascia delantera tirada con las placas, que coinciden con una vagoneta.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios a los pasajeros del coche particular y los trasladaron a un hospital, donde reportaron que su estado de salud es estable. También arribaron elementos de Tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y deslindo responsabilidades.

Carambola de 7 vehículos deja daños materiales en Autopista Cordoba-Veracruz

El pasado viernes 26 de diciembre, se registró una aparatosa carambola en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 290, justo donde se ubica una gasolinera. Este tramo carretero sobre el carril con dirección a Veracruz se vio afectado totalmente.

En esta carambola se vieron involucradas al menos siete unidades, entre ellas dos autobuses de dos empresas avícolas que llevaban su personal y ambas unidades estuvieron a punto de salir del camino.

Además de los autobuses, una pipa también colisionó contra otro vehículo, se trató de un taxi de una localidad de Fortín de las Flores. Los demás, fueron una camioneta de color azul, y otra unidad particular. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de SAMUV Fortín, quienes acudieron para brindar primeros auxilios.

